Noise Cancelling Earbuds: ufficiali i nuovi auricolari di Nokia con ANC

Dopo il lancio dei nuovi feature phone con LTE, HMD Global ha annunciato, per conto di Nokia di cui è licenziataria, il nuovo paio di auricolari Noise Cancelling Earbuds che, pur somiglianti ai Nokia Lite Earbuds, presentano diverse migliorie che, ovviamente, hanno il loro prezzo nel listino, proposto sullo store ufficiale, per ora in Austria, Germania, e Svizzera, a 99.99 euro.

Realizzati nelle colorazioni nero Charcoal e azzurro Polar Sea, gli auricolari Noise Cancelling Earbuds (BH-805) sono un modello con la classica stanghetta, impermeabili secondo il grado IPX5 (contro schizzi d’acqua e gocce di sudore, per un’attività outdoor o qualora li si dimentichi alle orecchie sotto la doccia): al suo interno, un miglioramento è stato ottenuto grazie ai driver da 13 mm, per bassi presenti che però non inficiano la purezza degli alti.

Il modem per la connettività Bluetooth 5.0, con copertura sino a 10 metri, agevola la connessione istantanea con la sorgente, e permette di usare le due unità singolarmente (in tal modo, ampliando l’autonomia).

Ciascuna di queste ultime, terminante con gommini siliconici intercambiabili in 3 misure diverse (piccola, media, grande), ha la superficie esterna predisposta per i comandi touch e un LED di funzionamento, mentre in basso è presente il microfono: grazie a quest’ultimo, è di ruolo la cancellazione attiva del rumore, sino a 25-28 decibel, con annessa modalità di trasparenza ambientale per lasciar passare alcuni suoni circostanti essenziali senza interrompere l’ascolto.

Attrezzati per supportare anche i comandi vocali verso Assistant, gli auricolari Nokia Noise Cancelling Earbuds montano batterie da 34 mAh cadauno, che assicurano, ad ANC attiva, 5 ore di autonomia, che salgono a un totale di 25 (sempre conteggiate con ANC attiva) grazie alle 20 ore (frutto di 4 cicli di ricarica) messe a disposizione dalla custodia, provvista di una riserva energetica da 400 mAh caricabile via microUSB Type-C, con 4 LED per lo stato della ricarica visibili sul davanti e, dietro, un pulsante per il ripristino.