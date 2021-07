Nilox Dual-S: ufficiale la action camera 4K con dual scren

Il noto marchio Nilox (gruppo Esprinet), apprezzato per le sue realizzazioni nella tecnologia sportiva, ha da poco ufficializzato la messa in commercio (per la cifra di 129,95 euro) della nuova action cam low cost Dual-S, la prima del suo assortimento a vantare una specifica che farà la felicità dei vloggers, già tentati dalla ben più costosa compatta mirrorless premium Sony ZV-E10.

Nilox Dual-S presenta, sul retro, un display touch a colori, che permette di regolare con estrema facilità le impostazioni delle foto, sino a 24 megapixel di risoluzione, e dei video (beneficiati da un sistema di stabilizzazione elettronica impiegabile sia nelle riprese a mano libera che in quelle in movimento in modo da neutralizzare sussulti e tremolii senza gimbal e treppiedi), fluidi con i loro 60 fts ottenibili in 4K, con tutto quello che viene realizzato alfine stoccato nell’archiviazione interna, dimensionata a 128 GB.

Sul davanti campeggia un sensore ultragrandangolare, capace di riprendere panorami molto vasti grazie al suo angolo visuale riportato in ben 170 gradi, ma non solo: gli amanti dei videoblog (vloggers) apprezzeranno particolarmente la presenza di un display anteriore, che tornerà invero utile anche nel caso si usi questa action camera per scattare dei ben risoluti selfie.

Come da tradizione del marchio, la action camera Nilox Dual-S risulta compatibile con un ampio assortimento di accessori, per montarla sul casco quando si scia, su una mountain bike, o per realizzare contenuti sott’acqua, grazie alla custodia waterproof ad hoc, che anche a 30 metri di profondità assicura una tenuta stagna e grandi dettagli su foto e video.

Autonoma per diverse ore, grazie alla coppia di batterie gemelle da 1.050 mAh cadauna, la nuova action camera Nilox Dual-S, per lo scopo provvista di connettività wireless, può essere comandata anche a distanza, facendo affidamento sulla companion app multi-piattaforma (Android / iOS) al cui interno sono presenti, tra le altre cose, i comandi per far partire le registrazioni e un player per visualizzare quanto girato o scattato.