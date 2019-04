Nikon Coolpix W150, ufficiale la vivace e resistente smart camera per le vacanze estive

Il colosso nipponico della fotografia, Nikon, rivale storico dell’altrettanto prestigiosa Canon, e già apprezzato per l’estrema Nikon Coolpix P600, ha annunciato – proprio in vista delle vacanze estive, non necessariamente al mare, una nuova smart camera, la Nikon Coolpix W150, colorata, resistente, ed adatta a tutta la famiglia.

Esteticamente, è difficile non notare la nuova Nikon Coolpix W150, viste le 5 colorazioni vivaci, tra cui tre con palette mono (blue, orange, white) e due con simpatiche illustrazioni (resort e flower): anche il laccetto galleggiante cui è attaccata spicca per il suo giallo acceso. Messo in conto, quindi, che non sarà facile smarrire la nuova arrivata, è possibile tranquillizzarsi anche sulla sua capacità di resistere alle condizioni più estreme: Nikon Coolpix W150, infatti, tollera temperature di -10°, ideale quando si è sulla neve, ma anche immersioni di un’ora sino a 10 metri (IPX8), e regge sia la presenza di polvere (IP6X), ideale quando la si poggia sulla sabbia, che le cadute da 1.8 metri d’altezza.

Il display posteriore, un LCD IPS da 6.7 pollici, è ben visibile anche alla luce del sole, grazie al trattamento anti-riflesso, e visualizza un’interfaccia semplificata, che permette di giostrarsi tra 5 modalità di scatto, tra cui quella che realizza istantanee appena rileva un sorriso, e quella indicata per mettere a fuoco in automatico il viso degli amici immortalati durante le immersioni.

Frontalmente, invece, assistita da un autofocus via rilevamento del contrasto e da uno stabilizzatore elettronico, opera un combo formato dal sensore CMOS, con risoluzione di 13.2 megapixel, ed il di lui obiettivo NIKKOR: gli scatti, con ISO settabili da 150 a 1.600, saranno sempre a fuoco e nitidi, anche con soggetti lontani, grazie al contributo congiunto del Dynamic Fine Zoom da 6x, e dello zoom ottico qui pari a 3x. In più, essendo presente un pulsante dedicato, basterà un semplice tocco dello stesso per far partire una ripresa video, con audio stereofonico, in risoluzione FullHD@30fps.

Dotata di un’interfaccia adattabile anche al target dei bambini, con animazioni sulle presentazioni, gioviali finestre di benvenuto, e messaggi vocali applicabili alle istantanee, la Nikon Coolpix W150 sfrutta il modem interno (Bluetooth 4.1 e Wi-Fi g) ed un’app per smartphone Android/iOS (SnapBridge), per applicare filtri alle foto (come (es. l’effetto “mini mondo” impiegato sui paesaggi) acquisite anche da microUSB, condividerle all’istante, e poter usare lo smartphone come telecomando per i selfie.

Beneficiata da una batteria capace di garantire un’autonomia stimabile in circa 220 scatti, la Nikon Coolpix W150 sarà in vendita prossimamente, ad un prezzo che gli esperti del settore quantificano tra i 100 ed i 150 euro.