Nigthsky ARX15: ufficiale la gaming workstation mobile potente come poche

In genere, è ben difficile che un computer riesca a soddisfare tutte le tipologie di utente e, molto spesso, nell’accingersi a cambiare il proprio laptop, sovente occorre addivenire a dei compromessi. Eurocom, leader nel ramo dell’informatica configurabile, a tal proposito ha messo in campo la gaming workstation mobile Nigthsky ARX15 che, oltre ad avere “potenza da vendere”, propone diverse possibilità di scelta in tema di processori e memorie.

Simile all’XMG Apex 15 di inizio Aprile, il nuovo Nigthsky ARX15 ha uno chassis più minimale e meno spigoloso, seppur sempre massiccio (361 x 258 x 32.5 mm, per 2.6 kg): ciò consente di apporre lungo il perimetro diverse porte, tra cui una HDMI 2.0, una mini Display Port 1.4, due jack da 3.5 mm per microfono e cuffie, un lettore di schede SD, e cinque USB 3.2 (di cui una 2.0, e quattro 3.2, una delle quali Type-C con Thunderbolt 3). Ovviamente, non manca il classico aggancio antifurto Kensington presente, quanto a sicurezza, assieme allo scanner per le impronte digitali.

Capace di connettersi a internet mediante il Wi-Fi ac (o ax a scelta) o ricorrendo alla porta RJ45 per l’Ethernet Gigabit, il Nigthsky ARX15 – una volta spalancato – sfoggia, tra spesse cornici con finitura opaca, un display LCD IPS da 15.6 pollici, con risoluzione FullHD, 90% di copertura della scala colore sRGB, 144 Hz di refresh rate, sormontato da una webcam da 1 megapixel. Ancora in ambito multimediale, sono da registrare i due speaker stereo, ottimizzati dalla tecnologia SoundBlaster Cinema 6.

Di rimpetto, lo spesso corpo macchina cela sotto la tastiera retroilluminata una scheda madre AMD B450 sulla quale è possibile montare, a scelta, una soluzione processativa Ryzen, partendo dall’octacore Ryzen 7 3700X (a 16 thread), proseguendo con un Ryzen 7 3800X (sempre otto core e 16 thread), per arrivare a un Ryzen 9, preferibile in versione 3900X (12 core e 24 thread) o 3950X (16 core e 32 thread, ma con TDP limitato a 65 Watt, in modalità ECO, contro gli abituali 105 Watt, per evitare eccessivi riscaldamenti nel mantenere a lungo le potenze di punta). In tema di grafica, per ora l’unica opzione possibile, che non esclude future alternative, è una GPU GeForce RTX 2070 accompagnata da 8 GB di memoria riservata (di tipo GDDR6).

In ambito memorie, la RAM (SO-DIMM), dual channel, può spingersi sino a un massimo di 64 GB, mentre lo storage può toccare quota 16 Terabyte, tramite un connubio di tre hard disk, di cui uno da 2.5 pollici (meccanico o a stato solido) e due SSD (con interfaccia M.2). Prezzato principiando da 1.599 euro, con Linux Ubuntu 18.04 o Windows 10, il Nightsky ARX15 monta una batteria da 62 Wh, a 6 celle, ricaricabile mediante un alimentatore da 230 watt.