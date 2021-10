Nest Cam: Google presenta la nuoa videocamera di sorveglianza smart

Dopo i teaser diffusi nelle scorse ore da Google stessa, Mountain View ha alzato il sipario, con disponibilità anche in Italia, sulla sua nuova videocamera di sorveglianza, ancora denominata Nest Cam, ideata con quasi metà (45%) di plastiche riciclate nelle nuance Snow (bianco, la sola ad oggi listata, a 99.99 euro, per il Bel Paese), Fog, Linen e Sand.

Caratterizzata da un look minimalista che la rende adatta a qualsivoglia ambiente, provvista di indicatori LED RGB, la nuova Nest Cam (98.47 x 64.03 x 56.93 mm, per 393 grammi) di Google, rispetto a quella precedente, non è resistente agli agenti atmosferici e necessita di un’alimentazione, via cavo USB-A di 3 metri, a 7.5W. Tecnicamente, monta un sensore, con visione notturna, da 2 megapixel, con maggiorato (135 vs precedenti 130°) campo visuale, zoom digitale 6x, capace di riprendere in FullHD secondo un rapporto a 16:9, in HDR, registrando il tutto col codec H.264.

Grazie al migliorato (di 10 volte) machine learning, riconosce animali, persone, veicoli e solo quando necessario invia dei messaggi di allerta: sottoscrivendo l’abbonamento Nest Aware, la nuova Nest Cam guadagna la capacità di riconoscere, Familiar Face, anche i volti delle persone

Grazie allo storage, può eseguire il backup in locale delle registrazioni, per consultare gratuitamente lo storico di 3 giorni di registrazioni, ma anche qualora venga meno la connettività Wi-Fi 5 dual band (integrata assieme al Bluetooth 5.1) necessaria a condividere il flusso video (criptato AES a 128 bit) con l’app Google Home. Necessitando di un più esteso tempo di consultazione delle registrazioni, grazie al piano d’abbonamento Nest Aware si possono consultare le registrazioni fino a 30 giorni, mentre a 60 si arriva col piano Aware Plus.

Utile per comunicare con un eventuale interlocutore, magari con le persone in casa (es. i genitori anziani) quando si è fuori, la nuova Nest Cam di Google, montabile anche a parete mediante l’annesso supporto, gestisce l’audio bi-direzionale full-duplex (potendo così ascoltare e parlare contemporaneamente e non in stile walkie-talkie) con tanto di tecnologia di cancellazione del rumore.