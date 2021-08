Neo QLED da 55 pollici disponibile in Italia la nuova smart TV di Samsung

Dopo gli annunci della scorsa edizione dell’Unbox & Discover, Samsung ha cominciato a portare in anche in Italia, inserendone il modello da 55 pollici nel sito ufficiale localizzato, la nuova serie di smart TV Neo QLED previste per il 2021.

Ideata con design Infinity One Design, la smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (prezzata attualmente nella vicina Francia a 2.900 euro) ha cornici ridotte (in stile Stainless Steel) attorno al pannello LCD in 8K, rivestito da un trattamento anti-riflesso, con tecnologia di retroilluminazione proprietaria Quantum Mini LED gestita secondo lo schema “a tutto campo” Full LED Arrray con local dimming. Migliorata negli angoli di visione grazie alla tecnologia Wide Viewing Angle, accreditata del 100% sullo spazio colore DCI-P3, in merito alla luminosità dichiara la certificazione Quantum HDR 2000 ma, in ogni caso, migliora i dettagli visibili nelle zone più scure estendendo i livelli dei grigi grazie alla tecnologia Quantum Matrix Technology Pro.

Sempre per migliorare la qualità del visionato, la smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici, beneficiata dal supporto verso i metadati secondo i formati HLG, HDR10 (anche Plus), e HDR10+ Adaptive, si avvale (all’interno dell’assottigliato box Slim One Connect che, grazie al cavo che lo collega alla TV, può anche esser disposto lontano dalla stessa, consentendone l’ancoraggio al muro a mò di quadro) del processore Samsung Neo Quantum Processor 8K Lite che sfrutta diversi modelli di reti neurali e mette in funzione, per ridurre la sfocatura nei video o durante i giochi, la feature Motion Xcelerator Turbo quale escamotage per supportare il gaming (raddoppiando la velocità del refresh rate). Ancora in appoggio ai gamers, vanno apprezzate sia il supporto (Super Ultrawide GameView) via bande nere ai formati panoramici da 32:9 o 21:9, che la Game Bar (visualizzazione a video di dati come attivazione o meno dell’HDR, input lag, fotogrammi, etc) e le canoniche funzioni dell’HDMI 2.1 (auto-abbassamento della latenza, refresh rate variabile, canale audio avanzato di ritorno) apprezzate dalle next consolle.

Sul piano audio, il sistema a 4.2.2 canali previsto nella smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici non lesina certo di accorgimenti, dalla sincronizzazione (direzionale, via altoparlanti integrati) dei suoni con il movimento degli oggetti riscontrati nella sorgente (Object Tracking Sound Plus), passando per alcuni adattamenti che tengano conto della stanza di installazione (es. la calibrazione automatica SpaceFit Sound, o la compensazione dei rumori ambientali Active Voice Amplifier per sentir meglio i dialoghi).

Il controllo avviene mediante i comandi vocali inoltrati ad Assistant / Alexa / Bixby e recepiti dai microfoni a lunga gittata, o mediante il telecomando TM2180E che, in caso di concretizzazione in un SolarCell Remote, potrebbe anche caricarsi via luce artificiale o solare.

Chiude il quadro tecnico della smart TV Samsung Neo QLED per ora arrivata in Italia nel “taglio” da 55 pollici il sistema operativo Tizen, che supporta le videochiamate con Google Duo (nel caso si connetta una webcam via USB), il multi-tasking (Multi View per la divisione dello schermo in 4 aree ognuna delle quali assegnata a una sorgente), il mirroring semplificato (Tap View), la produttività à là computer (interfaccia desktop style Wireless Dex, e funzionamento PC on TV che coinvolge anche Teams e Microsoft 365), e financo il benessere per chi si allena in casa (Smart Trainer) monitorando le proprie prestazioni (Samsung Health).