MWC 2023: ecco i prodotti, tra accessori, cuffie e auricolari, del marchio Celly

Al MWC 2023, il gruppo italiano Esprinet sarà presente con diversi suoi marchi, tra cui il brand di accessori Celly, che in questo modo otterrà nuova visibilità, dopo esser stato partner del “Fuori San Remo 2023”, grazie a diversi prodotti che sbarcheranno sul mercato da Febbraio aMaggio.

Nello specifico, Celly presenterà gli auricolari Ambiental che promettono certo un audio senza compromessi, ma senza che ciò isoli l’utente dall’ambiente circostante. Il tutto avverrà tramite capsule ad anello che, assicurando un’aderenza perfetta all’orecchio, oltre a non isolarlo, calceranno alla perfezione e in modo molto saldo evitando che gli auricolari cadano e vengano persi durante frenetici allenamenti all’aperto. Tali auricolari saranno prezzati a 49,99 euro.

Sfruttando l’allineamento magnetico della tecnologia MagSafe di Apple, arrivano gli accessori della Mag Collection. Per le auto arrivano tre prodotti: Ghost Mag Pro, grazie al modulo magnetico circolare e al sistema di fissaggio alla bocchetta di aerazione tiene il telefono in posizione, mentre Ghost SuperMag BK assicura una tenuta ancora migliore col sistema anti caduta che prevede l’ancoraggio alle alette della ventola. Ghost SuperMag CH invece offre sia un sistema di supporto, che uno di ricarica, e in questo modo il proprio iPhone potrà caricarsi nel mentre vien tenuto in posizione.

Ghost MagFold 2-in-1 è un sistema compatto e ri-pieghevole che può essere portato ovunque, di base permette di caricare assieme due dispositivi Apple assieme, come un iPhone, dalla versione 12 in poi, e un indossabile Apple Watch. Il suo costo è di 49,99 euro, contro i 34,99 euro dei due SuperMag BK e CH e i 19,99 euro del GhostMag Pro.

Smart Finder, prezzato a 29,99 euro, è un tracker compatibile con i prodotti Apple e con la relativa app “Dov’è”. Consente di individuare i dispositivi connessi sia con l’emissione di un suono da parte del tracker stesso che consultando la posizione dell’oggetto sulla mappa di Dov’è, anche da Mac. Ha un sistema anti curiosone che impedisce ad “estranei di connettersi al proprio Smart Finder una volta collegato”.

Tra i tanti prodotti, che comprenderanno anche supporti per bici, e la collezione Keith Haring (artista pop della street art anni ’80 le cui grafiche sbarcheranno anche su prodotti audio e di ricarica), nel listino di Celly previsto per il MWC 2023 vi saranno anche i prodotti della collezione Sparco, noto brand torinese partner delle aziende automobilistiche con i suoi simulatori di guida. Le cuffie da gaming GrandPrix, vendute a 99.99 euro, son progettate per assicurare una grande immersività, col coinvolgimento incrementato dall’efficiente tastiera meccanica Phantom con luci RGB, listata a 89,99 euro, e dal tappetino per mouse Drift, prezzato a 19.99 euro