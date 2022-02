MWC 2022: ZTE anticipa diversi prodotti, tra cui un set-top-box con Android TV

A una manciata di giorni dal MWC 2022 ormai non si contano le aziende hi-tech che hanno preso ad anticipare le novità che esibiranno nei propri stand in quel di Barcellona, anche ZTE, che in mattinata ha lanciato il top gamma Nubia Z40 Pro, è stata della partita, preannunciando due prodotti molto interessanti, che fanno largo uso del suo know how in termini di connettività.

Il primo prodotto prospettato da ZTE come ideale per “fornire agli utenti domestici nuove esperienze video caratterizzate da tanta velocità, bassa latenza ed elevata stabilità“, è lo ZXV10 B960GV1, un gateway multimediale 5G ad alte prestazioni. Esteticamente ha una base molto sottile e tende a svilupparsi in verticale per dissipare al meglio il calore generato: sul retro ha diverse porte, tra cui una HDMI 2.1, un jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari, e un paio di USB (tra 2.0 e 3.0).

Basato su un processore con quattro core Arm Cortex-A53, lo ZTE ZXV10 B960GV1, animato lato software da Android TV, si affida alla scheda grafica Mali G31 MP2, riuscendo a riprodurre video in 4 o 2K a 60fps, senza dimenticare il supporto ai contenuti in HDR (secondo gli standard HLG ed HDR 10) e quello ai contenuti codificati dagli operatori nel formato AV1. Le funzioni di router e gateway gigabit passano per interfacce come la LAN e la WAM da 100/1000M, l’Ethernet, e il dual gigabit 5G (utile, ad esempio, dei contesti tipici delle case di vacanza, in cui sarebbe inutilmente dispendioso sottoscrivere un abbonamento da 365 giorni per pochi mesi ivi trascorsi).

Altro prodotto presumibilmente destinato a esser rebrandizzato e distribuito ai propri utenti dagli operatori (magari facendo parte dei prodotti distribuiti da più di 270 operatori attivi in oltre 100 tra paesi e regioni) potrebbe essere lo ZTE XGS-PON ONT. Piuttosto simile nell’approccio stilistico al gateway multimediale di cui sopra, il device in questione ha le pareti a sviluppo verticale forellate, per incrementare il ricambio dell’aria e quindi agevolare la dissipazione termica. Di base è concepito per supportare applicazioni avide di banda larga, come lo streaming in 4 od 8K, le attività video in VR che richiedono anche bassa latenza e grande stabilità, il gaming, il live-streaming e l’e-learning.

Nel mettersi a disposizione di queste casistiche d’uso, lo ZTE XGS-PON ONT assicura alla rete domestica una connettività di 10 Gbps in wireless e via cavo, gestisce il recentissimo standard Wi-Fi 6E col beneficio di tre bande (2.4, 5 e 6 GHz, con due impiegate per migliorare la copertura in casa e una per creare una rete in backbackhaul con l’accesso point) e, via EasyMesh, permette a diversi dispositivi di collegarsi in Rete in modo stabile e rapido.