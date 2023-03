MSI presenta il miniPC per produttività e aziende PRO DP10 13M

Ascolta questo articolo

A meno di un mese dal lancio dei miniPC Cubi 5, il brand taiwanese MSI ha presentato un nuovo computer, l’MSI PRO DP10 13M Business and Productivity, dedicato al mondo delle imprese e volto a soddisfare anche le intense esigenze di performance necessarie al mondo della produttività.

MSI PRO DP10 posto in verticale sull’apposita base è alto 185,5 mm, Nel suo volume, pari a 1.1 litri, è possibile inserire chipset Intel di 13a generazione, sino a 12 core. Nello specifico, le opzioni messe a disposizione prevedono SoC i3-1315U, i5-1340P e i7-1360P. Nel caso dei modelli più performanti, è possibile disporre della scheda grafica integrata Intel Iris Xe. La RAM, di tipo DDR4-3200, grazie a due banchi SO-DIMM, può essere espansa fino a 64 GB.

Passando allo storage, MSI ha implementato una coppia di SSD M.2 ed è possibile avvalersi anche di uno slot da 2.5 pollici, per un hard disk meccanico o un altro hard disk a stato solido. Le connettività senza fili supportate sono il Bluetooth 5.3 e il Wi-Fi 6E. Il partner Realtek ha fornito sia la scheda audio, via chip ALC256, che la scheda di rete, NIC 2.5 GbE, per la LAN Ethernet (nel caso ci si connetta a internet in modalità cablata o alla rete locale).

Sul piano delle porte, davanti c’è il combo jack audio, un terzetto di USB 3.2 Type-A di 1a gen e una x USB 3.2 Type-C di 2a gen. Posteriormente, celate alla vista, ci sono molte altre porte, tra cui una VGA (che può essere scambiata con una COM), due USB 3.2 Type-A di 1 gen, una HDMI 2.0b, una DisplayPort 1.4, e una Thunderbolt 4 (output video sino all’8K e velocità di scambio dati sino a 40 Gb). Grazie a tale assetto, come intuibile, è possibile collegare al computer MSI PRO DP10 13M sino a 4 display in contemporanea.

La sicurezza degli utenti è assicurata sia dalla presenza del circuito crittografico TPM 2.0, che dallo slot per il lucchetto antifurto Kensington. Lato software, Cloud Center consente una condivisione senza interruzione di file e documenti tra PC e smartphone e velocizza i backup, mentre MSI Center permette di ottimizzare le prestazioni allocando le risorse sui programmi che più ne necessitano.