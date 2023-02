MSI annuncia i nuovi computer compatti Cubi 5 12M

Ascolta questo articolo

Se le workstation di HP possono sembrare troppo ingombranti, le aziende che avessero necessità di coniugare prestazioni e scarso ingombro possono rivolgersi ai nuovi miniPC di MSI che, dal suo quartier generale in quel di Taipei, ha annunciato, con vista anche verso l’Italia (ove ne è previsto lo sbarco a Marzo secondo prezzi ancora non noti ma da svelarsi nelle prossime settimane), la nuova serie dei computer compatti Cubi 5 12M.

Questi ultimi sono grandi appena 0,7 litri di volume e, se ancora non fosse abbastanza, è possibile occultarli montandoli dietro uno schermo, che così diventa una specie di all-in-one modulare, grazie all’attacco VESA. Pur essendo molto compatti, questi pocket PC non vanno a detrimento della versatilità, visto che supportano il collegamento a più monitor assieme: nel caso specifico, grazie alle porte HDMI, Display Port e Thunderbolt 4 (con 40 Gbps come larghezza di banda, sufficiente a reggere la risoluzione 8K), è possibile collegare il prodotto sino a 3 display assieme, all’insegna di un confortevole multi-tasking.

Poggiati comodamente e saldamente su 4 piedini, i nuovi MSI Cubi 5 12M custodiscono nel loro chassis appunto cubiforme CPU Intel di 12a generazione, sino a 10 core, come il Core i7-1255U. Si parte in ogni caso, sempre dalla serie di CPU risparmiose U, da un i3-12115U. Grazie a due slot SO-DIMM, è possibile arrivare fino a 64 GB di RAM DDR4-3200 MHz mentre, per lo storage, c’è un SSD M.2 (con autoswitch PCIe / SATA) ed è possibile montare un HDD o un SSD, ma sempre da 2.5 pollici.

La scheda grafica, integrata, è una Intel Iris Xe sufficiente a garantire l’interazione multi-monitor qualora ci si volesse avvalere delle 3 succitate porte. In termini di sicurezza, molto importante vista la destinazione d’uso, viene fatto ricorso al chip crittografico TPM 2.0 di Microsoft. Per il resto, come porte ci sono il jack combo per l’audio, due USB 3.2 Type-A di 2a gen, ma non mancano due porte RJ45, che possono essere usate per una connessione veloce e salda a internet, oppure per la rete locale di backup.

In tal senso torna utile il supporto al servizio multi-piattaforma (che appunto consente l’accesso da Android, iOS e Windows) MSI Cloud Center che salva in automatico qualsivoglia file. Lato connettività senza fili, infine, si registra la presenza del Bluetooth 5.2/5.3 e del Wi-Fi 6/6E.