MSI presenta al Computex 2023 vari notebook, tra cui uno a tema Mercedes-AMG

Al Computex di Taipei torna, dopo la lunga pausa dovuta al Covid, anche il famoso brand MSI che, per l’occasione, ha portato diversi notebook, nuovi o rinnovati, compreso uno sviluppato in coppia con Mercedes-AMG.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport è sostanzialmente un Stealth 16 personalizzato in ediziona limitata. Lo chassis, sottile e resistente grazie all’impiego di magnesio e alluminio, prevede il color grigio selenite tipico delle auto da corsa di Mercedes, mentre la trama romboidale trae spunto da AMG. Più espliciti sono i richiami rappresentati dai loghi Mercedes-AMG che appaiono in vari punti del laptop, compreso il retro del monitor.

Il lusso si nota anche nelle prestazioni che vengono garantite da chipset Intel di 13a generazione (Intel Core i9), da schede grafiche dedicate della serie 40 delle GPU Nvidia GeForce RTX, senza dimenticare la presenza di display OLED con risoluzione in 4K. Il kit di vendita è molto ricco di accessori, come custodia, chiavetta USB, mouse e relativo tappetino.

MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad è invece un Raider GE78 HX con rinnovato touchpad acclamato per essere il “più ampio mai visto su un notebook“. Nello specifico, anche se l’utente può ricorrere a dei tasti fisici (5 per la precisione) personalizzabili per richiamare questa o quella funzione, questo touchpad può essere usato per regolare la retroilluminazione di tastiera e pannello, il volume, per gestire il Bluetooth o attivare la webcam di bordo.

MSI Commercial 14 è attento all’ambiente, visto che la confezione è per il 90% in carta riciclata mentre la tastiera fa uso di materiali riciclati post consumo (PRC): nello specifico, questo nuovo notebook è dedicato all’ambito corporate, cui offre maggior sicurezza nell’autenticazione, attraverso un lettore di smart card e un modulo NFC.

MSI Creator Z17 HX Studio, premiato al Computex di quest’anno con il riconoscimento “Best Choise Award“, è un notebook che, animato da chipset Intel Core i9 HX di 13ma generazione, risulta essere il più potente e sottile portatile a montare CPU Intel HX. Secondo la scheda tecnica è presente la certificazione Nvidia Studio che offre CPU e GPU di ultima generazione e display dai colori molto accurati per le varie esigenze dei creators.

MSI Alpha 17 si apre con uno schermo da 240 Hz con risoluzione QHD. Il corpo macchina ospita le APU Ryzen 7045 HX Dragon Range assieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40: nel complesso spicca la tecnologia “Qualcomm FastConnect 7800” che, all’esordio per la prima volta in un computer, permette connessioni Wi-Fi 7 a 5,8 Gbps massimi grazie al sistema HBS (High Band Simultaneous), che combina più frequenze assieme per trarne la miglior connessione possibile, con latenze di soli 2 millisecondi.

All’MSI Prestige 16 tocca invece il premio Red Dot Product Design 2023. Si tratta di un notebook per il business sia leggero, in quanto lo chassis il lega di magnesio fa segnare 1,5 kg sulla bilancia, che potente, visto che l’adeguata alimentazione (140 watt PD3) permette di far viaggiare al massimo l’opzione che prevede GPU Nvidia GeForce RTX serie 40.