MSI P65 Creator (rinnovato) e P75 Creator (inedito): ecco i nuovi portatili per creativi e casual gamers

È passato quasi un anno, era l’IFA 2018 di Berlino, quando la taiwanese MSI, specializzata in hardware a elevate prestazioni, annunciò il portatile MSI P65 Creator, concepito espressamente per i creators, ancorché molto soddisfacente anche i gamers: proprio il modello menzionato è stato appena aggiornato, con specifiche potenziate che hanno fatto da base per l’arrivo del fratello maggiore P75.

Il rinnovato P65 Creator, ed il nuovo P75 Creator, rispettivamente con display LCD IPS da 15.6 e 17.3 pollici, FullHD (ma anche oltre, nel secondo), mantengono il design degli albori, con un monitor Thin Bezel attorniato da cornici sottili su 3 dei 4 lati, entro un telaio in alluminio elegante, leggero (18.9 mm di spessore per 2.2 kg nel caso del modello più grande), funzionale anche ad una miglior dissipazione termica, comunque attiva in quanto affidata al connubio (esplicitato nell’MSI Cooler Boost Trinity) tra 7 heatpipes in rame e 3 ventole.

La nuova coppia di portatili Creator MSI P65 e MSI P75 risulta indicata per un gaming medio di poco sotto la soglia massima in termini di dettagli ma, soprattutto, per la produttività da ufficio più impegnativa (come nel caso della post produzione, dell’editing video, del design, e della progettazione).

A confermare le destinazioni d’uso in questione, l’introduzione di un processore Intel Core di 9° generazione, nella fattispecie dell’esacore (da 2.6 a 4.5 GHz di frequenza operativa) i7 9750H, realizzato con processo produttivo a 14 nanometri ed abbinato, nei modelli citati, con una scheda grafica dedicata di Nvidia, la GeForce RTX 2060 (con prestazioni migliorate di 6 volte rispetto al predecessore e supporto al ray tracing in fase di gaming, prezzata – da sola – a 375 euro).

Per i listini, migliorate le specifiche, era lecito attendersi qualche rincaro che, in effetti, v’è stato, col fratello minore MSI P65 Creator da 15.6” prezzato a partire da 2.099 e quello maggiore, MSI P75 Creator da 17.3” venduto a 2.149 euro per la configurazione più basica (visto che è settabile anche con processori più potenti): in vista del lancio dei nuovi modelli, ad Agosto, fino a esaurimento scorte, si avrà diritto a un pacchetto di accessori in regalo, del valore di 99 euro, comprensivo di uno zaino personalizzato, di un mouse, di un paio di cuffie specificatamente indicate per il gaming, e di un non meglio precisato “gadget”.