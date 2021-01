MSI Modern 14: ufficiale ora con nuove colorazioni e processori Intel di 11a gen

È già tempo di aggiornamenti per i notebook Modern 14 proposti da MSI la scorsa estate, con l’arrivo, in occasione del CES 2021, di 4 nuove colorazioni, ma anche dei processori Intel di 11a generazione, per poter disporre – sempre con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo – di un valido supporto per l’intrattenimento, lo svago (anche social), l’home working e la didattica a distanza.

Con dimensioni da ultrabook (319 x 220,2 x 16,9 mm, per 1.3 kg), l’MSI Modern 14 (B11S) risulta molto portable, ma non per questo meno resistente (MIL-STD-810G) o povero di porte, stante la presenza perimetrica di un lettore di schede microSD, di una USB 4.0 Type-C (trasferimento dati sino a 40 Gbps) con Display Port, Thunderbolt 4, Power Delivery, di due USB 3.2 Type-A, di una HDMI (per flussi video 4K@60 Hz), e del combo jack per cuffie e microfono.

Tra esili cornici, MSI Modern 14 palesa un LCD IPS da 14 pollici, risoluto in FullHD sormontato da una webcam HD con 720p@3fps ottima per le videoconferenze: la possibilità di beneficiare di un audio con supporto all’Hi-RES audio (24bit / 192kHz) permette di apprezzare la musica quasi com’è stata concepita in origine.

Sotto la tastiera, retroilluminata e comoda (con corsa a 1.5 mm), per i processori, naturalmente Intel di 11a generazione, MSI ha previsto chip sino all’i7 (nella fattispecie un i7-1165G7) con ottime performance grafiche già fornite dalla GPU integrata Intel Iris Xe, e l’opzione per la grafica dedicata GeForce MX450 con switch automatico dall’una all’altra a seconda del carico di lavoro (Nvidia Optimus): la RAM (1 banco DDR4-3200) va da 8 a 32 GB, mentre lo storage SSD (M.2 PCIe) arriva a 512 GB.

Dotato delle connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, il notebook Modern 14 di MSI monta una batteria da 52 Whr rabboccabile con un alimentatore a muro da 65W: cadenzato nelle 4 nuove colorazioni Blue Stone, Beige Mousse, Carbon Grey, Urban Silver, può essere già acquistato a partire da 999 euro per l’allestimento con i7, grafica integrata, 8 GB di RAM e 512 GB di storage.