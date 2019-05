Mpow H5: cuffie Bluetooth con microfono e cancellazione attiva dei rumori

Mpow ha portato sul mercato – dopo il modello dello scorso Febbraio – delle nuove cuffie chiamate Mpow H5. Si tratta di cuffie Bluetooth con possibilità di inserire il cavo audio, e non avere problemi di autonomia, dotate di microfono, cancellazione attiva dei rumori, e vari sistemi volti a migliorare il comfort e la qualità audio.

La confezione di acquisto include oltre alle cuffie, anche un cavo audio da 3.5 millimetri, un cavo di ricarica micro usb, un fodero per trasportarle con facilità, ed un manuale di istruzioni.

Mpow H5: scheda tecnica e prime impressioni

Queste cuffie al tatto sembrano davvero di ottima qualità. Presentano un design che unisce parti in nero opaco gommose, e altre in plastica nera lucida. I padiglioni e l’arco sono interamente in spugna. Le cuffie possono essere connesse tramite Bluetooth e garantiscono un’autonomia di circa 30 ore (la durata della batteria dipende anche dal volume: se è alto, si scarica prima). Le cuffie pesano 231 grammi e sono molto comode da indossare.

Con lo switch ANC è possibile attivare e disattivare la cancellazione attiva dei rumori, che elimina quasi tutti i rumori dell’ambiente e aumenta il volume per un isolamento praticamente totale. Il cavo AUX incluso nella confezione presenta i jack placcati in oro e ciò evita che con il tempo si sentano dei fruscii di sottofondo, cosa che di solito si verifica nei cavi più scadenti.

Grazie al microfono è possibile anche parlare al telefono, oltre che usarlo per videochiamate e cose simili. Con il cavo di ricarica è possibile caricare completamente le batterie in 2 ore. In modalità Bluetooth, è possibile regolare il volume anche con i pulsanti posti sul padiglione. Si tratta di cuffie di ottima qualità, e l’audio è già buono con la connessione Bluetooth ma, con la connessione via cavo, essa è decisamente superiore. Le Mpow H5 al momento costano 40 euro.