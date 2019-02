Mpow BH142A: cuffie Bluetooth con microfono incorporato

Mpow immette sul mercato le omonime cuffie Mpow BH142A. Si tratta di cuffie over-ear bluetooth, con l’ingresso per essere collegate anche via cavo. Presentano il microfono integrato nel padiglione di destra e sono presenti anche tre pulsanti multifunzione, le cui mansioni saranno analizzate di seguito.

La confezione di acquisto include le cuffie, un fodero in tessuto, un cavo AUX lungo 1.2 metri, un cavo micro-usb per la ricarica, il manuale di istruzioni e la carta di garanzia da 2 anni. Le cuffie presentano una doppia colorazione: il colore principale è il nero con inserti sul lato interno dell’arco in rosso.

Mpow BH142A: scheda tecnica e prime impressioni

Le cuffie sono interamente in gomma: la qualità dei materiali usati e dell’assemblaggio è ottima. L’archetto è regolabile, e i padiglioni circondano ed isolano perfettamente le orecchie. Anche con un uso prolungato, non si accusano dolori o fastidi particolari. Le cuffie sono dotate di tecnologia Bluetooth 4.1, il che rende il collegamento rapido e stabile.

La distanza massima dal dispositivo garantita è di 10 metri senza ostacoli in mezzo. Le batterie incluse e non rimovibili sono al litio da 420 mAh e garantiscono un’autonomia a volume medio di 20 ore. A seconda del volume, può aumentare o diminuire l’autonomia della batteria. I tempi di ricarica sono relativamente brevi: dalle 2 alle 3 ore.

Come già detto, il padiglione destro è dotato di 3 pulsanti: quello centrale consente di gestire le telefonate (rispondere, attaccare, rifiutare), mettere in pausa o in play la musica. I due pulsanti laterali, invece, consentono di regolare il volume ma, tenendoli premuti, è possibile passare al brano precedente o successivo. La qualità audio è buona, ma il volume non è il massimo: spesso, è necessario aumentare al massimo il volume sia del dispositivo che delle cuffie. I bassi sono ben bilanciati. I pulsanti sono un po’ imprecisi, perché basta tener premuto un secondo in più il tasto per eseguire un altro comando. Bisogna abituarsi un po’ e acquisire una certa sensibilità. Le Mpow BH142A costano al momento 30 euro.