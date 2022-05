Mobvoi alla carica col nuovo smartwatch TicWatch GTW eSIM

Ascolta questo articolo

A pochi mesi di distanza dal varo del modello dedicato alla salute arteriosa, il marchio cinese Mobvoi ha annunciato un nuovo smartwatch, il TicWatch GTW eSIM, che permette di fare a meno del proprio smartphone per un’ampia serie di attività.

Il nuovo wearable smart asiatico ha un elegante telaio circolare comodo da indossare per dimensioni (11.45 mm di spessore per 38.5 g di peso), adoperabile anche all’aperto grazie all’impermeabilità come da standard IP68 e al vetro resistente a graffi e usura: i cinturini, da 22 mm, sono in silicone testurizzato. Contraddistinto da un retina display OLED da 1.39 pollici circolare, sfrutta la eSIM per consentire, via microfono e altoparlante, di ricevere ed effettuare telefonate dal polso: la funzione di cloud messaging, invece, permette di fare a meno del telefono anche nel messaggiare mediante alcune note piattaforme del settore (es. WeChat, QQ).

Attrezzato per ospitare una cospicua libreria musicale al polso, il TicWatch GTW eSIM di Mobvoi è in grado di “sincronizzare le playlist cloud” di NetEase e, via Bluetooth, riceve comunque le notifiche dal proprio telefono: ancora in quota smart, il wearable vanta (via NFC) la capacità di gestire i pagamenti sui mezzi di trasporto (cinesi).

Non mancano le funzionalità legate al benessere, come il tracking della frequenza cardiaca, del sonno, e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Beneficiando di tre sistemi di posizionamento satellitare, assicura ottime metriche a oltre 100 attività sportive monitorate (es. vela, arrampicata su roccia, ciclismo, camminata, corsa, nuoto).

A coordinare il tutto interviene un sistema a doppio chip, che mette all’opera il processore STM32 con core ARM Cortex-M4, e il processore ASR3603S, con un singolo core ARM Cortex R5 da 832 MHz: la batteria, da 595 mAh, promette 7 giorni di autonomia in modalità smart, che si estendono a 30 giorni entrando nella modalità a lunga durata. Per il prezzo, la prevendita del TicWatch GTW eSIM è fissata a 999 yuan. circa 140 euro.