Mobile Adapter Speakerphone: da DELL l’hub multiporte per le conference call

A poco più di un mese dal varo del suo ultimo gaming notebook, l’americana DELL è tornata a occuparsi dell’ambito professionale e, tenendo conto delle ancora alte esigenze di dispositivi dedicati al telelavoro, ha proposto un hub multiporte, il Mobile Adapter Speakerphone, che è anche speaker smart per le conference call.

Attualmente disponibile sullo store americano di DELL, ove viene prezzato alla cifra di 199.99 dollari, il nuovo accessorio (119 x 32 mm, per 214 grammi), compatibile con le principali piattaforme UC (unified communication), tra cui Skype, Teams, e Zoom, ha una forma discoidale con una base sporgente, attorno alla quale può essere arrotolato, onde evitare grovigli durante il trasporto in borsa, il cavo di collegamento col PC, terminante con una Type-C.

Attorno, sono presenti 4 differenti porte d’espansione, tra cui una USB Type-C che lascia passare energia a 90W, dati sino a 10 Gbps, e flussi video sino al 4K@60Hz con HDR, due USB 3.1 Type-A per i dati (sempre a 10 Gbps), e una HDMI 2.0 (per video 4K HDR a 60 Hz), grazie alle quali – ad esempio – si può ricaricare un portatile con una USB Type-C multifunzione, senza tarpargli la possibilità di connettere un display esterno, e di acquisire dati ad elevata velocità.

Il Mobile Adapter Speakerphone comprende anche un altoparlante (200Hz – 20kHz) e due microfoni (100Hz – 10kHz), capaci di catturare il suono a 360° (ottimo per carpire le voci di tutti i partecipanti a una riunione seduti allo stesso tavolo), e di consentire delle chiamate in vivavoce, riducendo il rumore di fondo (es. il picchiettio sulle tastiere) e cancellando l’effetto eco.

Sul tettuccio, evidenziati da appositi LED, il DELL Mobile Adapter Speakerphone reca diversi pulsanti a sfioramento, come nel caso di quelli incaricati di gestire l’aumento o la diminuzione del volume, l’accettazione o la terminazione di una chiamata, l’attivazione o la disattivazione dei microfoni incorporati (es. per un uso solo come altoparlante/amplificatore).