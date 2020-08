Mitu Kids Watch 4X: ufficiale il nuovo smartwatch per l’infanzia di Xiaomi

Dopo il Mi Kids Smartwatch 4C dello scorso Giugno, Xiaomi torna ad occuparsi di smartwatch per bambini, coinvolgendo la sua mascotte Mitu nel varo del nuovo Mitu Kids Watch 4X, ovviamente cadenzato nelle vivaci colorazione pastellate rosa e celeste.

Mitu Kids Watch 4X ha un arrotondato telaio impermeabile in acqua sino a 20 metri, così da reggere gli usi sulla spiaggia o nel mentre si prendono lezioni di nuoto: il display da 1.52 pollici, HD, è protetto da un vetro Gorilla Glass 3, sì da affrontare al meglio cadute o eventuali urti. Grazie al modem per il 4G è possibile effettuare chiamate VOLTE HD in oltre 200 paesi, tra cui (tramite gli operatori China Mobile, China Telecom, China Unicom) la Cina, mentre la presenza di due fotocamere, di cui una frontale da 2 megapixel e una laterale da 5, permettono videochiamate con i genitori, che possono attivare la fotocamera preferita (es. quella laterale per le riprese ambientali).

In ottica parental control, oltre all’uso delle fotocamere, è possibile impiegare il GPS e un preciso algoritmo di posizionamento, che permettono di localizzare il pargolo nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, e in 4.000 grossi centri commerciali della Cina: in più, l’app di messaggistica QQ viene adoperata per supportare le chat con parenti e genitori.

Sul versante didattico, è possibile ricorrere ancora una volta alle fotocamere, in grado di riconoscere (via Lens) oggetti, animali, piante, con l’assistente vocale Xiao AI che ne effettua una dettagliata descrizione vocale. Dotato di un dizionario, lo smartwatch Mitu Kids Watch 4X permette l’installazione di una 30ina di applicazioni didattiche, tra cui quelle per migliorare l’apprendimento della lingua inglese (con tanto di valutazione della pronuncia).

L’impiego di un apposito algoritmo di risparmio energetico smartizzato dall’AI, e di un chip a basso consumo, permette alla batteria, da 830 mAh, di assicurare un’autonomia di ben 7 giorni: il prezzo dello smartwatch Mitu Kids Watch 4X è di 549 yuan, pari a circa 67 euro.