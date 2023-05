MITU C7A: Xiaomi torna a cimentarsi con gli smartwatch per bambini

Sempre attivo sul mercato internazionale, il marchio cinese Xiaomi non dimentica di certo quello interno: nelle scorse ore la grande X della tecnologia ha annunciato per il mercato cinese un nuovo smartwatch per bambini, il modello MITU C7A, che raccoglie l’eredità del modello MITU 5C.

Come il wearable precedente, anche l’attuale MITU C7A di Xiaomi è un Phone Watch: questo vuol dire che può funzionare come dispositivo indipendente, consentendo di lasciare a casa lo smartphone. Ciò è possibile in quando l’indossabile in questione integra sia il GPS che lo slot per inserire una SIM che sia compatibile con la connettività 4G. Di base con questo dispositivo si ha a disposizione un orologio intelligente, nei colori arancione o azzurro acqua, impermeabile secondo lo standard IPX8.

I cinturini sino in morbido silicone. Lo schermo, squadrato, è formato da un pannello TFT da 1,4 pollici, previsto nella risoluzione da 240 x 240 pixel. L’interno ospita, oltre alle componenti già menzionate, una batteria da ben 950 mAh, che offre un lungo periodo di stand-by e non impatta troppo sul peso generale, di appena 54,8 grammi. In tema di specifiche funzionali, il MITU C7A è in grado di far effettuare e ricevere videochiamate (es. per consentire ai genitori di vedere dove si trovano i pargoli), essendo provvisto di una fotocamera anteriore, da 2 megapixel, posta nella cornice alta del display, impiegabile anche per scattare foto a comando.

Il costruttore Xiaomi ha anche previsto una suite di applicazioni con lo scopo educativo e didattico, denominata XiaoAI Classmate. Ovviamente, nell’ambito del firmware personalizzato MITU, non mancano anche funzionalità di controllo genitoriale (parental control): in tal senso, il GPS consente il tracciamento della posizione in tempo reale ed è assistito da 9 funzioni di posizionamento (“Beidou + wifi + LBS + G-sensor + A-GPS + posizionamento AI + posizionamento indoor + posizionamento assistito dallo scatto“).

Dulcis in fundo, MITU C7A supporta anche i comandi vocali inoltrati verso l’assistente vocale che Xiaomi usa nel mercato interno, XiaoAI, cui fare domande e da cui ottenere risposte. Ad oggi il dispositivo può già essere pre-ordinato in Cina, presso l’e-commerce locale JD.com, con i pre-ordini che si concluderanno tra 15 giorni. Il prezzo, invece, sarà annunciato a fine mese, il 31 di Maggio.