Mirage VR S3: da Lenovo il visore VR Android based, per impieghi didattici e professionali

A stretto giro dall’annuncio del visore targato HP, anche la cinese Lenovo torna nell’arena della realtà simulata, attraverso la presentazione, avvenuta nel corso della VR/AR Global Summit Online Conference, del Mirage VR S3, visore standalone degno erede hardware del Mirage Solo, presentato poco più di 2 anni fa, nel Maggio 2018.

Il nuovo visore Lenovo Mirage VR S3 somiglia esteticamente agli ultimi modelli di Pico Interactive, promettente realtà cinese attiva nel settore della realtà virtuale, appunto partner di Lenovo in questo nuovo progetto, e può essere adoperato senza doversi basare sulle capacità elaborative di uno smartphone o di un PC: l’interno dello chassis, comodo, leggero (470 grammi), facile a pulirsi, ospita un processore Qualcomm, in veste di Snapdragon 835, ed uno storage locale, da 64 GB, che può essere accresciuto di ulteriori 256 GB via microSD.

Dal punto di vista multimediale, il Lenovo Mirage VR S3 scende in campo con due lenti Fresnel, con risoluzione 4K (1920×2160 pixel) su ogni occhio, capaci di generare un campo visivo congiunto da 110°, particolarmente fluido grazie al buon refresh rate (75 Hz). Alla sensazione di immersività contribuiscono anche gli speaker integrati ai lati.

Non mancano, nel visore Lenovo Mirage VR S3, le connettività senza fili Bluetooth 5.0 (es. per interagire col controller incluso nel bundle) e Wi-Fi ac/5, un jack da 3.5 mm, ed una porta microUSB Type-C con la quale caricare la batteria, da 4.200 mAh: quest’ultima, a rabbocco completo, garantisce 3 ore di autonomia, anche grazie alle feature di ottimizzazione del sistema operativo, Android Oreo (8.1).

Sempre a livello software, il Lenovo Mirage VR S3 risulta compatibile con gli impieghi professionali (es. formazione o assistenza sul campo) grazie alla piattaforma modulare ThinkReality per servizi cloud e applicazioni VR/AR, e con quelli didattici, rientrando nel kit Lenovo VR Classroom 2. L’esordio in commercio è previsto in alcuni paesi, Giappone, Cina, Regno Unito, Spagna, Francia, e Nord America (450 dollari), nel terzo trimestre dell’anno in corso.