Mi Watch Revolve Active: ufficiale lo sportwatch di Xiaomi con Amazon Alexa

A distanza di diversi mesi dal predecessore, presentato in quel di Settembre, Xiaomi ha annunciato – in India, a margine di un evento per il locale sbarco del Mi 11 Lite, un nuovo smartwatch sportiveggiante il Mi Watch Revolve Active (dal 25 Giugno, per 9.999 rupie, o 113 euro) che, tra le altre cose, aggiunge anche il supporto a un ben noto assistente vocale.

Il nuovo Mi Watch Revolve Active (45,9 x 53,35 x 11,8 mm, per 32.5 grammi) ha un corpo in poliammide rinforzato col vetro, impermeabile sino a 5 atmosfere, cadenzato nelle colorazioni blu navy, nero, e beige: il cinturino, in silicone morbido con texture ruvida, da 22 mm, ha uno sgancio rapido, in modo da poter essere sostituito con gli altri modelli, resi in 6 palette (tra cui anche nero, verde, blu, viola, bianco), e presenta la classica fibbia ad ardiglione.

I due pulsanti sul lato destro possono essere usati sia per controllare la fotocamera e la musica dello smartphone associato, che – con quello in alto – per richiamare il vassoio delle app o quale scorciatoia – con quello in basso – verso le modalità sportive.

Protetto da un vetro Gorilla Glass 3 in alto fa bella mostra di sé il display circolare, un AMOLED da 1.39 pollici risoluto a 454 × 454 pixel, con 450 nits di luminosità (regolabile, via sensore) di picco, e always on, per avere sempre sott’occhio notifiche e ora, senza impattare più di tanto sulla batteria che, dimensionata a 420 mAh, caricabile via pin magnetici, assicura 2 settimane di uso standard, 22 giorni impostando la modalità “long battery”, o solo 50 ore facendo attività sportiva. In questo caso, infatti, a beneficio delle 117 modalità sportive previste, di cui 17 professionali, alcune con tracking automatico, entra in gioco il GPS integrato, con Beidou, Glonass, Galileo.

Sempre utile per settare promemoria, con i sensori adatti per il tracking della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress, del livello di energia del corpo, e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il Mi Watch Revolve Active ha anche un microfono, per interagire con Alexa ed il Bluetooth 5.0, per sincronizzare le notifiche con lo smartphone, al quale verranno spediti i dati salutistici, analizzati dall’algoritmo LifeQ, poi consultabili come storico e analisi nell’app Xiaomi Wear.