Mi Watch Color: ecco i rumors sul prossimo smartwatch di Xiaomi

Tra i prodotti più conosciuti di Xiaomi, oltre agli smartphone, ci sono sicuramente anche gli smartwatch. Essi sono dei dispositivi che, nella vita di tutti i giorni, si stanno rivelando sempre più utili. Uno smartwatch può essere utilizzato per prendere una rapida visione delle notifiche, rifiutare una telefonata o, nel caso di modelli più costosi, permette anche di chiamare senza che lo stesso dispositivo sia collegato ad uno smartphone.

Sempre più aziende si stanno affacciando in questo settore, cogliendone le ottime opportunità da esso offerte. La maggior parte delle aziende tecnologiche offrono dispostivi di questo tipo appartenenti alle fasce di prezzo più disparate. Come annunciato precedentemente, Xiaomi rimane una tra le aziende più attive nel settore e, non a caso, sta per lanciare il Mi Watch Color: vediamo tutti i dettagli del caso.

Xiaomi Mi Watch Color avrà un display circolare, a differenza del predecessore

Dopo le vendite non proprio entusiasmanti del primo Mi Watch, probabilmente per il design non proprio annunciato, Xiaomi ci vuole riprovare con la versione ‘Color’. Sebbene la presentazione ufficiale sia datata al 3 Gennaio 2020, ossia tra qualche giorno, l’azienda cinese ha voluto dare alcune anticipazioni proponendo una serie di immagini e video teaser del prodotto.

La prima cosa che salta all’occhio riguarda il design: esso è nettamente diverso da quello del predecessore. Esso prevede un display di tipo circolare avente una risoluzione pari a 454 x 454 pixel oltre ad una diagonale di schermo pari a 1,39 pollici. Xiaomi non ha rivelato quale sarà la tecnologia di costruzione del display ma, con tutta probabilità, il pannello sarà OLED. Nessun dettaglio è ancora emerso sul sistema operativo che sarà in esso presente.

Xiaomi Mi Watch Color sarà un dispositivo particolarmente adatto a chi pratica attività sportiva. Troviamo, infatti, tutta una serie di sensori utili a ciò: alcuni esempi sono l’accelerometro, il barometro e il sensore per il rilevamento dei battiti cardiaci. Per ultimo, ma non per questo meno importante, ricordiamo che tale smartwatch dovrebbe essere impermeabile. Non si hanno informazioni, invece, sia sul prezzo che sull’effettiva disponibilità del prodotto anche se, in ogni caso, non si dovrebbe dover attendere molto per avere queste informazioni.