Meizu resuscita il brand Blue Charm con gli auricolari tws "mBlu Blus"

Il noto brand cinese Meizu, reduce della presentazione Settembrina dei suoi nuovi top gamma telefonici, ha finalmente portato all’esordio global, tramite un’offerta lancio avvenuta nello store ufficiale su Aliexpress, i nuovi auricolari true wireless Blus, inseriti nel listino del redivivo sotto-brand giovanile Blue Charm noto anche come mBlu.

Gli auricolari mBlu Blus hanno una classica forma a stanghetta, atta a recepire i comandi touch per gestire la musica e le chiamate, con l’unità d’emissione leggermente angolata, inclusiva di driver da 12 mm che, grazie ad una membrana che combina morbido TPU e rigido LCP, assicura una ricchezza di dettagli anche sulle frequenze medie e alte: l’output che ne risulta, nel complesso, vanta 28 oHm di impedenza e un supporto alla risposta in frequenza da 20Hz a 20 kHz.

L’interno dell’enclosure, impermeabile IPX4 in modo da consentire l’uso degli auricolari mBlu Blus anche a contatto col sudore o con gli schizzi d’acqua (es. in contesti sportivi), ospita anche il modem per il Bluetooth 5.2 (con codec AAC), che connette ciascuna delle due unità alla sorgente, e microbatterie da 43 mAh: queste ultime assicurano un’autonomia di 6.5 ore, che la custodia (520 mAh), beneficiata anche da un sistema di carica wireless, porta a un totale di 30 ore.

In tema di qualità audio, gli auricolari mBlu Blus di Meizu godono della funzione della cancellazione attiva del rumore, ANC, sino a 30 decibel, operando su frequenze fino a 5000 Hz (il che è ideale per le metropolitane caotiche o gli uffici più rumorosi): ovviamente, non manca una modalità trasparenza. Grazie ai due microfoni, è possibile beneficiare anche di una riduzione del rumore durante le chiamate capace di adattarsi ai diversi contesti ambientali (quindi di tipo “adattiva“).

Usualmente, gli auricolari Blus di Meizu costerebbero 112.20 euro ma, per la fase di lancio, saranno scontati del 49%, a 57.22 euro, con spedizione gratuita verso l’Italia: una promo che scatterà tra poco meno di 3 giorni permetterà di comprarli ad ancor meno, ovvero a 56.10 euro.