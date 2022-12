Meizu M3 Pro: anticipato il lettore audio premium Hi-Fi

Ascolta questo articolo

L’avventura di Meizu è iniziata 19 anni fa, col brand cinese che si affacciò allo scenario tecnologico producendo lettori audio. A quasi 20 anni di distanza, lo stesso marchio, in un ritorno alle origini, ha pre-annunciato un lettore audio Hi-Fi premium, battezzato col nome di Meizu M3 Pro.

Di base, Meizu M3 Pro ha forme squadrate e un design senza punti di interruzione. Davanti, è presente un ampio schermo assieme a pulsanti fisici per il controllo (a tal proposito, l’azienda ha esaltato il ritorno dell’mBack, in passato presente su molti suoi smartphone). Di lato è presente lo slide di blocco mentre in alto si può notare il pulsante di accensione. Nell’insieme il prodotto ricorda non poco Meizu M3 Music Card, il lettore musicale messo in campo nel lontanissimo 2007.

Internamente il lettore audio premium Meizu M3 Pro annovera, assieme a un chip di decodifica Hi-Fi H1, un DAC (convertitore digitale-analogico) personalizzato sviluppato per l’occasione grazie ai quale vengono supportati la decodifica True 1-Bit ad alte prestazioni (ritenuta di molto superiore alla classica codifica PCM standard) e, per un ascolto giudicato “eccezionale” e un suono più naturale, ma anche il sovracampionamento fino a 11,2 MHz.

Non manca uno storage da 128 GB, che consente di stoccare in locale la propria musica preferita, mentre la connessione con computer e smartphone è resa possibile dalla presenza di un’uscita Hi-Fi, che supporta anche il collegamento con le auto.

A oggi, non sono emersi altri dettagli in merito a Meizu M3 Pro, ancora in fase di sviluppo, e suscettibile di essere lanciato sul mercato nella prossima primavera: l’occasione, quindi, si è rivelata congrua per dare adito anche ad altri annunci, col marchio cinese che ha confermato le voci secondo cui la serie di smartphone Meizu 19 è stata cancellata, con la conseguenza che la serie Meizu 18 avrà come successore direttamente la serie Meizu 20, pronta per entrare in fase di produzione in serie in quanto già attualmente testata internamente.