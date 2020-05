Meizu HD60 ANC: presentate le cuffie premium con cancellazione attiva del rumore

L’atteso evento col quale il marchio cinese Meizu ha presentato i nuovi top gamma 5G Meizu 17 e Meizu 17 Pro si è dimostrato un’occasione proficua anche per portare alla ribalta alcuni accessori hi-tech tra cui gran parte dell’attenzione è stata catturata dalle cuffie smart Meizu HD60 ANC, aggiornamento dell’omonimo modello varato sullo scadere del 2019, rispetto al quale vantano una feature ormai irrinunciabile, la soppressione del rumore, con modalità di trasparenza “Ambient”.

Le Meizu HD60 ANC sono cuffie stereofoniche over-ear, con un archetto in acciaio inox rivestito in pelle, comode a calzarsi grazie alla parte finale estendibile, tramite meccanismo a scorrimento, in modo da guadagnare in larghezza.

La presenza del processore Qualcomm CSR 8675 contribuisce alla qualità sonora, visto il supporto erogato al Bluetooth 5.0 col codec aptX (compressione senza perdita di qualità, di livello CD) e quello garantito (questa volta col supporto di Sony) alla cancellazione attiva del rumore, via tecnologia CvC (con ascolto ambientale attivabile dal selettore sul padiglione di destra).

Ancora in tema di qualità audio, le cuffie Meizu HD60 ANC, con controlli touch per la musica, i concierge virtuali, e le telefonate, contemplano l’impiego (in ottica anti-distorsione) di un diaframma placcato in berillio, da 40 mm, che assicura una risposta in frequenza pari a 20-40.000 Hz ed un’impedenza da 16 Ω, ottenendo nel contempo telefonate con chiara percezione della voce, stante il montaggio di un microfono con -42 dB di sensibilità.

La batteria interna, a carica ultimata via microUSB Type-C, promette sino a 17 ore di autonomia operativa, ma è possibile continuare l’ascolto senza soluzione di continuità, collegando alle cuffie in questione un cavo con jack da 3.5 mm. Secondo i programmi di distribuzione di Meizu, le cuffie HD60 ANC arriveranno in commercio tra una manciata di giorni, precisamente l’11 Maggio prossimo, prezzate a 1.099 yuan (pressappoco 143 euro), nella nuance Fog Silver Black adottata anche per la custodia.