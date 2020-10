Meizu Buds: ufficiali gli auricolari true wireless con riduzione del rumore (ENC)

Dopo le cuffie Meizu HD60 ANC, proseguono le incursioni dell’omonimo brand cinese nel mondo della tecnologia earable, con l’odierno varo degli auricolari true wireless Meizu Buds, proposti sul mercato indiano, via Flipkart, in occasione del Big Billion Day sale, al prezzo di circa 32 euro (2.799 rupie), onde contenere il crescente successo delle alternative low cost di Realme.

I Meizu Buds sono classici auricolari bianchi semi in-ear, stante la presenza di uno stelo (à la AirPods per intenderci) per il posizionamento e lo stabile ancoraggio, invero molto comodi da calzare in virtù di un peso particolarmente contenuto (appena 3.1 grammi per unità d’emissione) e della relativa progettazione ergonomica: grazie al processore Airoha AB1562M vengono subito accoppiati con lo smartphone una volta estratti dalla custodia.

Per il pairing degli auricolari tws Meizu Buds, è la connettività Bluetooth 5.0 a bassa latenza che si occupa di mantenere un collegamento stabile anche a 10 metri di distanza con la sorgente audio, consentendone l’uso in modalità singola o binaurale, senza dimenticare l’avallo alle telefonate stereo.

In tema di qualità sonora, gli auricolari tws Meizu Buds integrano driver dinamici da 13 mm in grafene, suscettibili di garantire bassi profondi e chiari laddove, per le telefonate nitide e comprensibili, vengono messi in campo due microfoni, a cui è affidato il compito di ridurre (ENC) i rumori ambientali. Naturalmente, il controllo, per il volume, le chiamate (rispondere o rifiutare) e la gestione della musica, negli auricolari senza fili Meizu Buds passa per i tocchi (variati nel numero) sulle superficie touch esterne.

Sul versante dell’autonomia, le microbatterie ospitate nello chassis impermeabile (al sudore ed agli schizzi d’acqua, IPX5) garantiscono 5 ore di autonomia, cui i 3 cicli di ricarica elargiti dalla custodia per il trasporto aggiungono altre 15 ore, per un totale di 20 ore di funzionamento (pressappoco 2 giorni di uso medio con volume non troppo alto).