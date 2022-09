Medion: ufficiali anche in Italia i gaming notebook e tower desktop Erazer

Ascolta questo articolo

La teutonica Medion, forte di un’esperienza ormai trentennale che dal 2011 è ricaduta sotto l’ala protettiva di Lenovo (che già ha assorbito la divisione PC di IBM), ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano di un set di terminali di elaborazione della serie gaming Erazer, tra cui quattro portatili e un tower desktop, tutti animati da recenti processori Intel.

Con tre mesi di abbonamento Game Pass Ultimate compresi nel prezzo, su Amazon pari a 2.349 euro, il notebook Medion Erazer Beast X30 si presenta con un mastodontico schermo da 17.3 pollici in rapporto 16:9 risoluto a 2.560 x 1.440 pixel (QHD) con 165 Hz di refresh rate, coadiuvato dalla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (con 8 GB di memoria GDDR6), all’insegna di un set multimediale che comprende anche una coppia di speaker stereo predisposti per ottenere la certificazione Sound Blaster Cinema 6+.

Sotto la tastiera, retroilluminata per esporre 16,7 milioni di colori, opera il processore a 14 core (4.7 GHz in boost) i7-12700H a 14 core, mentre, per le memorie, si trovano 1 Terabyte di SSD con interfacce Pcie e 16 GB di RAM DDR5 con larghezza di banda a 4.800 MHz: attestata la presenza di una batteria da 91 Wh, il Medion Erazer Beast X30 ha 4 USB 3.2, tra cui due di 2a generazione, una delle quali con Thunderbolt 4, un ingresso per il microfono, una HDMI 2.1, un lettore di SD, una RJ45 per l’Ethernet, una scheda Intel AX211 per il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Il Medion Erazer Major X10 (in Germania a 1.700 euro con 32 GB + 1 TB, in Italia a Ottobre), con lo stesso OS e in regalo tre mesi di Game Pass Ultimate, supporta il più piccolo schermo (16 pollici) LCD IPS ancora QHD+ (2.560 x 1.600 pixel) con 165 Hz di refresh rate ma da 16:10 di aspect ratio con la GPU Intel Arc A730M affiancata da una memoria GDDR6 da 12 GB. L’audio, con due speaker stereo, gode della diversa certificazione Nahimic by Steelseries. A “trainare il carro” bada sempre il processore i7-12700H con i suoi 14 core e un clock speed boostato a 4,7 GHz, con anche in questo caso 16 GB di RAM DDR5 4.800 MHz: lo storage a stato solido con PCIe, però, via due SSD, arriva fino a 2 TB.

Tra le connettività, l’Erazer Major X10 annovera una LAN RJ-45, una HDMI 2.0, un paio di USB Type-C 3.2 di 2a gen con ricarica e DisplayPort, tre USB Type-A 3.2 (di cui due di 2a gen) e sempre la scheda di rete AX211 per il Bluetooth e il Wi-Fi 6. La batteria, a 4 celle, ammonta a 80 Wh.

Il Medion Erazer Specialist P10 (in Svizzera a 1.500 euro, in Italia da Ottobre) cura maggiormente lo stile, ad esempio ottimizzando le cornici attorno ai 16 pollici del pannello AHVA (una tecnologia per ampliare l’angolo visuale) risoluto in QHD+ con 165 Hz di refresh rate. Il confermatissimo processore i7-12700H qui coopera con la GPU GeForce RTX 3060 provvista da Nvidia di 6 GB di memoria GDDR6: l’assetto mnomonico prevede 1 TB di SSD M.2 e 16 GB di RAM, di tipo DDR4 a 3.200 MHz mentre, per quel che concerne l’autonomia, ci si affida alle 4 celle della batteria da 54 Wh.

Equipaggiato con diverse porte e connettività (HDMI 2.1, mini Display Port 1.4, ingesso microfonico, un combo jack da 3.5 mm, una USB 2.0 Type-A, una USB Type-C con Thunderbolt 4, due USB 3.2 Type-C una delle quali di 2a gen, Wi-Fi 6 e Bluetooth via Intel AX211), il notebook in questione si fregia di due speaker validati Sound Blaster Cinema 6+.

Per gamer navigati e neofiti del gaming, l’Erazer Crawler E30 (in Italia da Ottobre), ancora con Game Pass Ultimate gratis per 3 mesi e di ruolo con Win 11 Home, opta per un display da 15.6 pollici risoluto in FullHD con refresh rate a 144 Hz: l’audio, invece, punta su 2 speaker sempre Sound Blaster Cinema 6+. La scocca ospita il 12 core (4.5 GHz) i5-12500H con la GPU GeForce RTX 3050 T che si porta dietro 4 GB di memoria GDDR6 mentre, per la RAM, DDR4 a 3.200 MHz, si arriva a 8 GB, e per lo storage a stato solido tornano buoni due SSD da 512 GB.

L’array di connettività qui prevede una mini DisplayPort 1.4, sempre una HDMI 2.1, ancora BT e Wi-Fi 6 via schedina di rete AX211, l’RJ45 per l’Ethernet LAN, il jack da 3.5 mm, tre USB 3.2 (una Type-A di 1a gen, due Type-C di 2a gen), e una USB Type-A 2.0. Come nello Specialist, anche qui c’è la batteria da 54 Wh a 4 celle.

Il Erazer Recon P20 (in Olanda a 1.200 euro, in Italia da Ottobre) è un midtower Windows 11 Home based con facile accessibilità verso l’interno ove si possono ammirare le ottimali configurazioni per i cavi e l’aerazione delle componenti grazie al maggior volume a disposizione rispetto alle soluzioni portable precedenti: l’esterno si accompagna con porte del calibro di 4 USB 3.2 di 1a gen, di un ingresso per cuffia e microfono, di 2 USB 2.0, di 1 RJ45 per la LAN (12 GbE LAN 10/100/1000 Mbps), di 1 USB 3.2 Type-C di 2a gen, di due Display Port 1.4 e di una HDMI 2.0.

Sulla scheda madre Intel B660 mATX, il processore hexacore (4,4 GHz in Boost) i5-12400F coopera con la GPU Nvidia GeForce RTX 3060 provvista di 12 GB di memoria GDDR6: passando alle memorie di bordo, si trovano due banchi per un totale di 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e un SSD da 512 GB.