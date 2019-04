MateBook E 2019: da Huawei i convertibili 2-in-1 always connected con 4G LTE

Messi ormai nel cassetto i notebook premium ufficializzati in occasione dello scorso MWC 2019, la cinese Huawei ha presentato un inedito convertibile 2-in-1, il MateBook E 2019, animato per la prima volta da un processore non Intel e, come da tradizione del brand, ben ottimizzato quanto a connettività.

MateBook E 2019 (278.2 x 194.2 x 8.5 mm, a 698 grammi per la sola porzione tablettistica) è concepito per assicurare un’ottima esperienza multimediale quando si è in giro: la batteria, da 36.3Wa, settando la retroilluminazione al 50%, permette di riprodurre un video locale, in FullHD, per circa 10 ore e, alla bisogna, recupera il 90% dell’energia in un’ora e mezza in virtù della ricarica rapida.

Il display, con lo stesso rapporto panoramico 3:2 dei Microsoft Surface, è un pannello LCD da 12 pollici con risoluzione da 2160 × 1440 pixel, immune alle impronte grazie al trattamento oleofobico, touch e compatibile con una M Pen Lite (non inclusa), dotato di un ottimo angolo di visuale (IPS, 160°) per la visione di gruppo, ma anche rispettoso della vista, come confermato dalla certificazione TUV Rheinland. Grazie alla cover con tastiera ad aggancio magnetico, provvista di uno stand inclinabile (110-160°), alle posizioni da notebook e tablet, si affiancano anche quella da tenda e display.

Procedendo nell’esperienza multimediale del nuovo MateBook E 2019, è doveroso citare il supporto – negli speaker stereo – garantito alla sonorità immersiva Dolby Atmos, con un audio sempre potente, grazie all’amplificazione intelligente SmartPA: ovviamente, non mancano le fotocamere, con quella per selfie e videochiamate impostata a 5 megapixel e quella posteriore, per immortalare i soggetti terzi, da 13 megapixel.

Altri elementi a favore del MateBook E 2019 sono la versatilità d’uso, e la summenzionata ottima connettività. Nel primo caso, il convertibile fa mostra del jack da 3.5 mm, di uno scanner d’impronte laterale, di una porta microUSB Type-C, per accessori, trasferimento dati veloce e ricarica, oltre che della feature Huawei Share 3.0 One Touch, in pratica funzionale a scambiare i dati col computer alla velocità di un click. Per la connettività, invece, si fa affidamento su un’antenna 4×4 Mimo che, nella fattispecie, garantisce stabilità ed evita che il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi dual band interferiscano tra loro ma, in più, è presente la connettività mobile 4G LTE cat. 16 (1 film HD da 1 GB scaricato in 8 secondi, nel caso di una velocità teorica di download a 1 Gbps).

La scelta che ha permesso al MateBook E 2019 di essere un convertibile always connected, per giunta con dissipazione termica fanless, priva di ventole, è stata quella di adottare un processore Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 850, qui messo in tandem con 8 GB di RAM e, a seconda della configurazione scelta, con 256 o 512 GB di storage (UFS). Il sistema operativo è, infine, rappresentato da una versione Home di Windows 10, in procinto di ricevere a breve il May Update 2019.

Allestito nelle poetiche nuance Charm Blue Sea e Titanium Ash, Huawei MateBook E 2019 può essere acquistato rispettivamente a circa 550 e 660 euro (ovvero a 3.999 e 4.999 yuan) per le combinazioni 8+256 ed 8+512 GB, grazie ai consueti importatori asiatici.