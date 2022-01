MateBook D14 SE: ufficiale il nuovo notebook low cost di Huawei

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Huawei ha realizzato in pratica un D14 downgraded, tagliando dove poteva, ovvero sulla RAM, senza impattare troppo sulla fluidità per un notebook (certo non da gaming o post produzione grafica) e sulla qualità del display (non tangibilmente per un occhio non allenato). Personalmente trovo più irritante il fatto che la fotocamera continui a esser messa nella tastiera: già che ci si trovava, poi, si poteva pure far uscire il portatile direttamente con Win 11, senza costringere l'utente ad aggiornarselo da sé.