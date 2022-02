MateBook 16: al MWC 2022 Huawei svela anche il laptop MateBook 16

All’attuale edizione del MWC 2022 di Barcellona, Huawei non si è limitata agli annunci della vigilia, mettendo in campo a kermesse iniziata anche l’interessante notebook MateBook 16, vantato con lo slogan “il primo notebook Huawei ad alte prestazioni dotato di un display FullView da 16 pollici“.

Huawei MateBook 16 ha un telaio in alluminio nella colorazione Space Grey sottoposta a un processo di sabbiatura della ceramica, decisamente sottile (7,8x351x254,9 mm), contenuto anche nel peso (1.99 kg), ed elegante: spalancato agevolmente con una sola mano permette di apprezzare il fiore all’occhiello dell’hardware, ovvero – entro strette cornici (90% di screen-to-body) – il display LCD IPS touch da 16 pollici risoluto a 2520x1680 pixel, con 189 PPI, con formato in 3:2, 178° di angolo visuale, 1.500:1 di contrasto, 300 nits di luminosità, 1,07 miliardi di colori, 100% sulla scala sRGB, Delta E = 1 come accuratezza per un’estrema fedeltà dei colori, trattamento anti-impronte ma finitura lucida, anti sfarfallio e bassa emissione di luce blu, e certificazioni TÜV Rheinland (nelle sezioni Colour Accuracy / Quick Stability).

Presente una webcam HD da 720p, l’audio conta su due microfoni a campo lungo (5 mt) con cancellazione del rumore e su due speaker via griglia a 3.168 fori. La tastiera, retroilluminata, con fingerprint nel tasto d’accensione, ha un touchpad in vetro: ai lati del corpo macchina figurano un jack da 3.5 mm, una HDMI, due USB Type-C e altrettante USB 3.2 Type-A di 1a gen. Ai timoni di comando, il costruttore ha collocato processori AMD con un’alternativa tra un AMD Ryzen 7 5800H e un AMD Ryzen 5 5600H, sempre con scheda grafica integrata Radeon Graphics: la RAM, DDR4 a doppio canale, si attesta a 16 GB, mentre a 512 GB arriva lo storage SSD (NVMe PCIe).

Grazie alla presenza di due heatpipe in rame, di un ingresso a cerniera per l’aria, e di due nuove ventole Huawei Shark da 75 mm, è possibile mantenere una certa silenziosità anche nella modalità performance (che spinge a 54W il TDP della CPU), alternativa a quella bilanciata per esaltare l’autonomia, garantita da una batteria da 84Wh, che viene rabboccata da un sovradimensionato alimentatore da 135W utile anche per caricare altri dispositivi dello stesso marchio (es. gli smartphone con SuperCharge), all’insegna di una collaborazione interdevice (feature Super Device) che, nel caso specifico, premette di collegarsi anche senza fili a uno schermo MateView (così da usare il notebook come tavoletta grafica o secondo schermo via Multi-screen Collaboration, o con aggiuntive feature per la produttività via Collaborate Mode), o a uno smartphone Huawei, di cui verrà proiettato lo schermo sul notebook, dal cui schermo si potranno controllare assieme i due device.

Il MateBook 16 è in pre-ordine da oggi al 14 Marzo: il costo è di 1119 euro per l’AMD Ryzen 5 5600H e di 1349 euro per l’AMD Ryzen 7 5800H: depositando un acconto di 20 euro, finalizzando poi l’acquisto si avrà un’estensione di garanzia a metà prezzo, uno sconto di 50 euro, e in regalo il Matepad T10s 2021 (nella versione da 4+64 GB solo Wi-Fi).