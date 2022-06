Master & Dynamic MW75: ufficiali le cuffie extralusso con ANC e tanta autonomia

Ascolta questo articolo

Con un design che presenta punti in comune col modello MG20 dedicato al gaming, il brand newyorkese Master & Dynamic ha annunciato le nuove ed eleganti cuffie MW75 che, disponibili in varie palette (Gunmetal/Black Leather, Black Metal/Black Leather, Silver Metal/Grey/Leather, e Silver Metal/Brown Leather), sono attualmente prezzate negli USA a 599 dollari.

Appesantite di 100 grammi rispetto al modello di cui raccolgono il testimone, le nuove cuffie Master & Dynamic MW75, destinate a battagliare con le Apple AirPods Max, hanno l’archetto in alluminio, le giunture in acciaio, i cuscinetti removibile in memory foam rivestiti da pelle d’agnello, e vetro sulle superfici esterne non sensibili al tocco, dacchè il controllo avviene mediante i canonici pulsanti fisici. All’interno, il costruttore ha collocato dei driver da 40 mm in berillio personalizzati per assicurare alti ricchi e bassi caldi, ovvero la sua tipica firma sonora.

Connessi in Bluetooth 5.1 con la sorgente, e dotati di una funzione di rilevamento dell’usura, le cuffie Master & Dynamic MW75 hanno 8 microfoni: di questi, 4, beamforming, sono dedicati ad assicurare chiamate nitide, anche in ragione di un design che fronteggia al meglio il riverbero del vento, mentre gli altri 4 operano in favore della cancellazione attiva del rumore, nota come ANC.

Quest’ultima ha tre modalità, tra cui Max, All-Day e Adaptive, con quest’ultima che tiene i microfoni sempre sintonizzati sui paraggi, per adeguare l’ANC al variare del frastuono circostante. Da segnalare, poi, la presenza di ben due diverse modalità di ascolto ambientale, tra cui una per enfatizzare le voci e una per un uso generale. Sul piano dell’autonomia, con l’ANC accesa ci si ferma a 28 ore, che salgono a 32 senza.

Grazie alla ricarica rapida via Type-C, in 15 minuti si recuperano 6 ore di riproduzione ma, in ogni caso, ricorrendo a un adattatore USB Type-C, mancando il jack da 3.5 mm, è possibile proseguire l’ascolto in modalità cablata, beneficiando anche di un positivo impatto sulla latenza. Non manca, infine, l’app M&D Connect, che permette di intervenire sulle impostazioni, di aggiornare il firmware, di operare sull’equalizzazione e sull’ANC.