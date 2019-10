Pur nella sua giovane storia (in quanto fondata nel 2013), la newyorkese Master & Dynamic si è già affermata solidamente nel settore hi-tech come realtà accreditata di realizzare prodotti audio di grande pregio, sia acustico che realizzativo, tanto che i suoi auricolari true wireless MW07 (usati da Louis Vuitton per i propri Horizon Monogram) sono stati insigniti del Red Dot Award quale Product Design del 2019.

Ora, è tempo di pensare agli eredi del modello in questione, i Master & Dynamic MW07 Plus e Go, sempre con la stessa cura nel design e nell’assemblamento, ma intervenendo su alcune lacune riscontrate in origine.

Master & Dynamic MW07 Plus è la variante extralusso (299 euro) della coppia, con un paio di auricolari true wireless realizzato in acetato lavorato a mano, dipinto nelle nuance White Marble, Steel Blue e Tortoiseshell, tranne la variante speciale Studio 35 x Kevin Durant stilata in Black Quartz. La custodia, sempre parlando di materiali premium, è realizzata in acciaio inossidabile lucidato a mano.

Impermeabili IPX5 contro il sudore e gli schizzi d’acqua, ed ottimamente indossabili grazie ai gommini presenti in 5 misure ed agli archetti di 3 dimensioni differenti, gli auricolari Master & Dynamic MW07 Plus montano driver in berillio da 10 mm e, pur usabili in modo indipendente, integrano su ogni capsula due microfoni (quattro in totale), in modo da ottenere sia la riduzione del rumore che la modalità di ascolto ambientale (percezione dei suoni ambientali o di chi ci parla accanto).

Capaci di restare anche a 30 metri di distanza dallo smartphone, grazie all’uso del Bluetooth 5.0 (aptX), vantano 10 ore di autonomia (incrementabili grazie ai sensori di prossimità che stoppano la musica quando non in orecchio), con la custodia che ne offre altre 30 mentre, ricorrendo al cavo microUSB Type-C a carica rapida, recuperano il 50% di energia in un un quarto d’ora di rabbocco (arrivando al 100% in 40 minuti).

Diverso è il caso dei Master & Dynamic MW07 Go che, pur condividendo molte specifiche col fratello maggiore, ne rappresentano la variante più accessibile (199 euro): in questo caso, la realizzazione è stata ottenuta – per le capsule – usando il TR90, un materiale composito (dipinto nei toni Flame Red, Electric Blue, Stone Grey e Jet Black) in grado di ridurre il peso del 15% rispetto al passato, assicurando anche resistenza e impermeabilità (IPX6), mentre la custodia è rivestita da un tessuto a trama.

I microfoni scendono a due, con la sola facoltà di ridurre i rumori ambientali, ma rimangono le funzioni in base alle quali premendo i pulsanti sull’unità di destra si chiama in causa l’assistente virtuale o si gestisce (pausa, avvio) la musica, laddove premendo il tastino sull’unità di sinistra si regola il volume. L’autonomia, a carica avvenuta, arriva a 10 ore, ma la custodia – in questo caso – ne aggiunge altre 12, con sempre la facoltà di avvalersi della ricarica rapida via Type-C (50% in 14 minuti circa).