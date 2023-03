Master & Dynamic annuncia le nuove cuffie wireless Master & Dynamic MH40

Master & Dynamic, il brand newyorkese dell’audio premium noto anche per le sue cuffie extralusso MW75, ha battezzato il nuovo anno con le rinnovate cuffie wireless Master & Dynamic MH40, migliorate non solo nell’autonomia, ma anche nella connettività e nel suono.

Le nuove cuffie, terza emanazione delle Master & Dynamic MH40 (dopo quella originaria, del 2014, cablata, e la versione del 2019, per la prima volta wireless), si conservano leggere, con un peso di 280 grammi, e con l’iconico design ispirato agli aviatori. Esteticamente si apprezzano ai lati le classiche griglie del brand, realizzate come gran parte dell’alloggiamento in alluminio lucidato, mentre l’archetto è rivestito in tela e i padiglioni, sostituibili in quanto ancorati magneticamente alle cuffie, sono rivestiti in pelle di agnello.

All’interno, le cuffie Master & Dynamic MH40 di nuova generazione offrono i nuovi driver in titanio da 40 mm che, nell’ambito di un profilo audio più ampio, offrono alti più nitidi e bassi più pieni.

Se la firma sonora standard erogata da queste componenti non dovesse soddisfare, l’utente potrà sempre fare ricorso ai vari preset di equalizzazione presenti nella companion app M&D Connect. Manca l’ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore, ma i microfoni implementati per gestire le chiamate beneficiano di una tecnologia proprietaria per ridurre il riverbero del vento e assicurare telefonate sempre ottimali anche all’aperto nelle giornate più ventose.

La connessione può avvenire via cavo USB-C ma, di base, si può far ricorso al modulo per il Bluetooth 5.2, che assicura una copertura stabile sino a 30 metri, con supporto al codec Qualcomm aptX Adaptive, e conseguente audio trasmesso a 24 bit a 96 kHz, oltre che ai più comuni codec AAC ed SBC. Sul versante dell’autonomia, le cuffie Master & Dynamic MH40 arrivano a garantire 30 ore contro le 18 del precedente modello senza fili, con la tecnologia di carica rapida che, sempre via Type-C, in appena 15 minuti di rabbocco offre sei ore di utilizzo. Cadenzate in bianco, nero, blu e marrone, le cuffie Master & Dynamic MH40 costano, sul sito del produttore, 449 euro.