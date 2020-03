Marshall Uxbridge: ufficiale lo smart speaker smart con Amazon Alexa

Marshall Audio, brand americano apprezzato da tempo per i suoi amplificatori professionali per bassi e chitarre, dal quartier generale di Framingham, nel Massachusetts, ha annunciato un nuovo dispositivo della sua recente scuderia smart, comprensiva anche di auricolari e cuffie senza fili, in veste di Masharll Uxbridge, uno smart speaker con concierge virtuale.

Concepito per concorrere con i Sonos One e gli Amazon Echo Studio, il Marshall Uxbridge (12.8 16.7 x 12.2 cm, per 1.38 kg) aborrisce la classica estetica minimale, spesso in bianco, dei competitor, optando per un look più curato: in alto, i controlli per il volume, gli alti ed i bassi, sono studiati per somigliare ai tasti allineati di una chitarra, mentre frontalmente il design della griglia in tweed col classico logo del brand ricorda, in piccolo, i suoi grandi amplificatori.

A livello sonoro, il Marshall Uxbridge – pur nelle piccole dimensioni che lo contraddistinguono – assicura bassi “duri” ed alti “urlati” grazie all’adozione di un amplificatore da 30 watt appartenente alla classe D che, a un metro di distanza, lascia percepire una pressione sonora di 96 dB e una sonorità completa e ricca grazie alla copertura delle frequenze che vanno dalla 54Hz alla 20kHz. Onde acuire il risultato, è possibile associarlo ad altre unità simili e sfruttarlo in un contesto multi-room.

Essendo dotato di Amazon Alexa, ma non ancora di Assistant (in arrivo dall’11 Giugno, preceduto daTencent Xiaowei previsto per il 4 Maggio), il device annovera un array di microfoni a lunga gittata, per ricevere i comandi vocali e consentire di gestire la domotica degli elettrodomestici smart collegati.

Tra le connettività interne, Marshall Uxbridge integra un modulo per il Bluetooth ed il Wi-Fi, acquisendo la musica, oltre che dallo smartphone o dal pc (anche iOS/macOS, via AirPlay 2), anche mediante il noto streaming svedese in virtù del supporto a Spotify Connect. Concepito nelle combinazioni estetiche alternative nero ed oro / bianco ed oro, lo smart speaker Marshall Uxbridge arriva in commercio alla (non propriamente modica) cifra di 199 euro.