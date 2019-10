Marq Commander: da Garmin lo smartwatch lussuoso per sport, campi da guerra e alta società

La leader americana della geolocalizzazione, Garmin, dopo i modelli dello scorso Marzo (Athlete, Aviator, Captain, Driver, ed Expedition), ha aggiunto un nuovo smartwatch di lusso, alla gamma Marq, col nuovo wearable rugged “Commander”

Garmin Marq Commander ha un telaio in titanio con rivestimento a base carbonio, da 46 mm, con cinturini siliconici a sgancio rapido, con raffinata texture Jacquard: in cima, è presente un vetro zaffiro, leggermente bombato, a protezione del display 240x 240 da 30.4 mm, efficiente (always on), ma anche ben leggibile all’aperto (tecnologia transflettiva), sotto la luce del sole (trattamento antiriflesso), o di notte (visione notturna).

Dotato di 32 GB di memoria per lo stoccaggio della musica personale, e di un modulo NFC per i pagamenti Garman Pay, il Marq Commander riceve le notifiche, ed attenziona la salute, grazie al cardiofrequenzimetro che, via feature Garmin Elevate, rileva anche il livello d’ossigeno nel sangue, senza dimenticare il monitoraggio sportivo in diverse attività (es. corsa, outdoor, nuoto in quanto impermeabile fino a 10 atmosfere, ciclismo, con – in più – un occhio di riguardo alle attività aviotrasportate dei paracadutisti che, mediante la feature Jumpmaster, possono aver contezza di quanto manchi al punto d’atterraggio).

La presenza di mappe, anche topografiche, TopoActive Europe (comprensive di quelle per i campi da golf e le piste da sci) permettono all’utente una rapida e precisa geolocalizzazione, ben supportato dal GPS dual format con reti Galileo/Glonass, mentre la presenza di sensori quali altimetro, giroscopio, bussola, forniscono al tool ClimbPro uno strumento perché gli scalatori siano al corrente del dislivello o della pendenza rispetto alla meta da raggiungere, potendo valutare eventuali pause grazie al feedback della temperatura rilevata via termometro.

Dulcis in fundo la privacy, visto che il Garmin Marq Commander bada anche alla riservatezza dell’utente. Con la funzione Kill Switch basta un semplice click per cancellare in un colpo solo ogni dato locale dell’utente, laddove è possibile registrare le proprie attività sportive senza fornire feedback sulla posizione, attraverso la modalità invisibile che spegne il Wi-Fi e non registra i dati del GPS.

Compatibile con smartphone sia Android che iOS based, il non proprio popolare (1.950 euro) Garmin Marq Commander ha un’autonomia variabile secondo l’uso e i sensori utilizzati: con musica e GPS attivi, non si va oltre le 9 ore che, però, già diventano 28 col solo GPS, e 48 in modalità risparmiosa UltraTac, col clou – 12 giorni – usando il wearable come puro e semplice smartwatch.