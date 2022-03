Mark Levinson 5909: ufficiali le cuffie premium di design con ANC

Mark Levinson, brand americano specializzato in apparecchiature audio premium, parte del gruppo Samsung tramite Harman Kardon, ha annunciato la disponibilità, anche in Italia mediante il distributore Audiogamma (al prezzo di 1.200 euro nei colori Pearl Black, Radiant Red, Ice Pewter), delle sue prime cuffie, rappresentate dalle over-ear wireless № 5909.

Le cuffie № 5909 di Mark Levinson hanno dimensioni nella media del settore, pari a 202 x 205 x 65 mm, risultando comunque comode nonostante i 340 grammi di peso: il merito spetta al fatto che il telaio, dall’anima in alluminio anodizzato, presenti un archetto rivestito da cuscinetti – sostituibili – in pelle. Ai lati, invece, spiccano con la loro finitura metallizzata mutuata dall’applicazione automobilistica, i padiglioni che, dal punto di vista del design, presentano una sorta di cerchio “solare”, stante i raggi d’irradiamento, al cui centro è stampigliato il nome del fondatore, appunto Mark Levinson, dell’azienda in oggetto.

L’interno ospita driver rivestiti dal berillio dimensionati a 40 mm, caratterizzati dalla firma sonora nota come Harman Curve: quest’ultima, frutto di decenni di test, promette la stessa esperienza d’ascolto, preferita dagli utenti, tipica di altoparlanti di qualità in una stanza ideale, che si traduce non in una risposta piatta ma, appunto, nella curva di Harman che, agli estremi, presenta alti a bassi di qualche decibel più alti. Non manca la cancellazione attiva del rumore, ANC, settabile secondo tre modalità, compresa quella di trasparenza ambientale (Ambient Aware): in questo caso, il contributo viene offerto da 4 microfoni, che entrano in gioco durante l’ascolto per neutralizzare i rumori dei paraggi e, durante le chiamate, per fronteggiare l’eco del vento (Smart Wind Adaption) in modo da rendere la voce più intellegibile all’interlocutore.

Dal punto di vista delle connessioni, le cuffie № 5909 di Mark Levinson possono funzionare in due modi. Il primo è in modalità attiva, affidandosi al wireless del Bluetooth 5.1 (con supporto ai codec AAC, LDAC, aptX Adaptive, ed ai profili A2DP 1.3.1, HFP 1.7.1, AVRCP 1.6), in tandem con l’amplificatore di cui sono dotate, o in modalità passiva, quindi connessi fisicamente con uno dei due cavi (rispettivamente da 1.25 e 4 metri) USB-C / jack da 3.5 mm in dotazione, in questo caso optando per un convertitore DAC esterno o per un lettore premium portable (sullo stile di quelli concepiti da Sony o Astell & Kern).

La gestione delle cuffie № 5909 di Mark Levinson affida la regolazione di diverse funzioni e impostazioni alle cure del companion tool multi-piattaforma (Android/iOS) “Mark Levinson Headphone App” mentre, in sede di autonomia, dalla batteria interna, pari a 750 mAh, caricabile in Type-C in 100 minuti, si desumono 34 ore di operatività che scemano a 30 avvalendosi dell’ANC, anche se è sempre possibile recuperare 6 ore di funzionamento extra da appena 15 minuti di carica rapida.