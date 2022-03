MagniFi Mini AX: ufficiale la soundbar di Polk Audio con subwoofer wireless

Dopo il modello annunciato lo scorso Dicembre, la californiana Polk Audio ha messo in campo, con arrivo sul mercato fissato a giorni, nella seconda metà di Marzo, la nuova soundbar smart MagniFi Mini AX, prezzata con un listino consigliato di 479 euro.

La soundbar in questione risulta essere compatta nelle dimensioni 366 x 104 × 79 mm grazie al fatto che, per i bassi, si avvale di un subwoofer wireless (182 × 396 × 371 mm) inclusivo di un woofer da 127 x 178 mm: di base, all’interno della MagniFi Mini AX, operano, per i canali di destra e sinistra, due coppie di trasduttori, con un tweeter dimensionato a 19 mm e un midrange esteso a 51 mm. Trattandosi di un sistema a 3.1 canali i suoni verticali necessari a un palcoscenico sonoro 3D vengono artificialmente generati dalla tecnologia brevettata, giunta alla 4a generazione, SDA.

In compenso, viene garantito il supporto all’audio multimensionale a oggetti DTS:X ed al surround delle tracce Dolby Atmos: volendo, onde ottenere un sistema a 5.1 canali, è possibile associare, quali satelliti posteriori, due speaker wireless Polk SR2 da comprarsi a parte per la cifra di 199 euro cadauno.

Nell’acquisire i contenuti da riprodurre, la soundbar MagniFi Mini AX, aggiornabile nel software via USB Type-A, si affida a diverse porte e connettività, come l’ingresso digitale ottico, una HDMI con canale audio avanzato di ritorno eARC, un jack da 3.5 mm quale ingresso analogico, il Wi-fi ac, e il Bluetooth 5.0: non mancano, poi, i supporti verso l’AirPlay 2 per Apple e Chromecast per Google, così come l’interazione con lo streaming svedese per eccellenza, via Spotify Connect.

L’emissione e l’ascolto possono essere settati mediante vari preset previsti ciascuno per un particolare scenario d’uso, sostanziati nelle opzioni Night Mode, per non disturbare la sera, e Movie o Music a seconda del contenuto. Nel caso, però, si fosse interessati a esaltare ancor di più le basse frequenze, è contemplata la funzione BassAdjust mentre, sfruttando il canale centrale garantito dal midrange centrale aggiuntivo da 51 mm di cui la soundbar è dotata, è possibile ottenere un boost per l’intellegibilità dei dialoghi (VoiceAdjust) senza andare a detrimento degli altri suoni.