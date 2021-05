MagicBook X14 e MagicBook X15: ufficiali i notebook low cost di Honor

Assieme al tablet Tab X7, l’evento organizzato da Honor in Cina si è focalizzato attorno alla nuova serie di notebook Honor MagicBook X, in versione da 14 e 15” pollici, sempre sotto l’egida software di Windows 10 Home Edition, con la speciale funzionalità Magic Link 2.0 chiamata a gestire l’interazione tra notebook e smartphone compatibili (Honor/Huawei).

Honor MagicBook X14 e MagicBook X15 condividono diverse specifiche, a cominciare dallo chassis interamente metallico (409 x 283 x 72 mm per 1,38 kg vs 475 x 283 x 72 mm per 1,56 kg): quest’ultimo incastona, tra minime cornici (4.8 mm), display IPS FullHD certificati TÜV Rheinland, con rapporto panoramico a 16:9. Il modello più piccolo vanta l’84% di screen-to-body, 250 nits di luminosità, 800:1 di contrasto, e 157 PPI come densità di pixel: la webcam, da 720p, si trova come sempre in forma di pop-up, sloggiata tra i tasti funzione F6 ed F7, con la tastiera che, nel pulsante d’accensione, cela anche lo scanner per le impronte digitali.

Il cuore pulsante del MagicBook X14 ed X15, tenuto a bada da un sistema di dissipazione con heatpipe in rame e ventola, punta su processori Intel di 10a generazione coadiuvati da GPU integrate UHD: nello specifico, è possibile scegliere tra il dual core i3-10110 (da 2.1 a 4.1 GHz) ed il quadcore i5-10210 (da 1.6 a 4.2 GHz). Il versante delle memorie prevede RAM DDR4 da 2666 MHz, nei tagli da 8 o 16 GB, e storage SSD, nelle opzioni da 256 e 512 GB:

L’array di connettività dei MagicBook serie X propone il Wi-Fi ac dual band ed il Bluetooth 5.0 mentre, in tema di porte, sono presenti un jack da 3.5 mm, una HDMI, e tre USB, tra cui una Type-C, prestata alla ricarica rapida, e due USB Type-A (una per lato, rispettivamente 2.0 e 3.0). Chiude il quadro tecnico la batteria, da 56 Wh nel modello da 14 pollici, con un’autonomia che consente 13.2 ore di playing video locali, ripristinabile dal caricatore a 65W, e da 42 Wh nel modello da 15 pollici, in grado di riprodurre video locali per 7 ore.

Al momento relegati al mercato cinese, i MagicBook X sono venduti localmente con il modello X14 che, nella configurazione base (i3 /8 GB / 256 GB), costa 2.999 yuan, o circa 284 euro, e in quella premium (i5 / 16 GB / 512 GB) 3.999 yuan, o pressappoco 512 euro. Diversamente il modello X15 richiede 3.099 yuan, sui 396 euro, per la medesima configurazione base, con quella premium che, in questo caso, è listata a 3.599 yuan, circa 460 euro.