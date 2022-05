MagicBook 14 2022: ufficiale il notebook di Honor con Magic OS

Ascolta questo articolo

Da qualche anno, Honor ha iniziato a produrre laptop seguendo gli stessi principi dei propri smartphone, quindi impostandone la creazione con un connubio tra l’hardware e il software: proseguendo in questo trend, il marchio cinese ha annunciato il nuovo portatile MagicBook 14 2022.

Il nuovo laptop ha un telaio unibody in metallo, col solo logo sul retro monitor, spesso 15.9 mm, dal peso di 1.54 kg, cadenzato nelle colorazioni Starry Grey e Glacier Silver. Spalancato, rivela un display LCD a specchio, da 14 pollici, risoluto a 2160 x 1440 pixel, quindi in 2.1K secondo un aspect ratio a 3:2, con il 100% di copertura sullo spazio colore sRGB, con 300 nits medi di luminosità, 1500:1 di contrasto, 60 Hz di refresh rate, webcam nella cornice alta, tecnologie anti sfarfallio e luce blu certificate da Tuv Rheinland e dall’istituto nazionale cinese di oftalmologia.

La tastiera propone il tasto di accensione 2-in-1 con scanner d’impronte, come sugli smartphone, anche se poco visibile in quanto della stessa forma degli altri tasti della prima riga, e supporta la combinazione Fn+P, ricorrendo alla quale si può passare dalla modalità intelligente, che eroga energia per la maggior parte degli usi, a quella ad alta energia, che permette a CPU (25) e GPU (45) di spingersi sino a 70W, per i compiti in cui è necessaria maggior potenza. Ai lati del corpo macchina campeggiano varie porte, tra cui un paio di USB Type-C polifunzionali, una USB Type-A 3.2 di 1a generazione, una HDMI e un combo jack da 3.5 mm.

Per i processori, il costruttore ha previsto chip H45 della 12a generazione Intel, a scelta (sempre con iGPU Iris Xe) tra un Core i7-12650H, con 10 core (sino a 4.7 GHz) e 16 threads, e un Core i5-12500H, con 12 core (sino a 4.7 GHz) e 16 threads: la GPU, qualora ci si orienti per la variante con grafica dedicata, può spingersi sino a una GeForce RTX 2050, predisposto da Nvidia con ray tracing, architettura Ampere (come le RTX 30) e 4 GB di memoria dedicata GDDR6. Passando alle memorie, il MagicBook 14 2022 annovera una RAM LPDDR5 4800 MHz da 16 GB e uno storage SSD da 512 GB con interfaccia PCle 4.0: l’insieme sin qui visto viene tenuto regolarmente al fresco da un sistema di smaltimento termico che integra due ventole simmetriche con un design a doppia presa d’aria con griglia (accreditato di un’area di dissipazione elevata di oltre il 31%).

Provvisto di una batteria da 75 Wh caricabile del tutto in 80 minuti e in modo da garantire 3.5 ore di operatività dopo 15 minuti di carica rapida mediante il caricatore (225 grammi) in nitruro di gallio da 100W, equipaggiato anche con NFC, Wi-Fi 6, e Bluetooth 5.2, il nuovo MagicBook 14 2022 è animato da Windows 11 sotto l’interfaccia Magic OS. Quest’ultima porta in dote strumenti di collaborazione (multi-schermo, Honor Sharing. tool per trasferire i dati dalla vecchia macchina) e di ottimizzazione OS Turbo (GPU Turbo X, LINK Turbo X OS Turbo X) prese pari pari dagli smartphone dell’azienda, che ottimizzano le prestazioni a seconda dello scenario d’uso, per bilanciare prestazioni e autonomia.

Per i prezzi, il listino annunciato prevede la versione con i5-12500H, 16 GB di RAM e 512 GB di storage a 5.499 yuan (776 euro), scontati in fase di lancio a 4.999 yuan (706 euro). La versione i7-12650H con 16 + 512 GB sarà venduta a 5.699 yuan (806 euro): optando per la GPU dedicata, la versione i5-12500H con 16 + 512 GB e una MX550 costerà 5.999 yuan (847 euro) scontati inizialmente a 5499 yuan (777 euro), mentre la versione i5-12500H con 16+512 GB e una RTX2050 costerà 6.499 yuan (918 euro), inizialmente scalati a 5.999 yuan (847 euro).