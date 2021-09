Logitech G435: ufficiali le nuove ed economiche cuffie da gaming con Lightspeed

Destinate a collocarsi idealmente sotto le prestigiose G733, arrivano le nuove cuffie da gaming G435B, realizzate dalla divisione G (gaming) del marchio elvetico Logitech nelle vivaci e giovanili combinazioni cromatiche Off-White/Lilac, Blue/ Raspberry e Black/Neon Yellow.

Le cuffie Logitech G435 vantano un peso molto leggero, 165 grammi, ideale per le lunghe calzate, e una struttura che ben sia adatta anche sulle teste di piccole e medie dimensioni, senza premere troppo sulle orecchie: una buona parte (22%) delle platiche impiegate, compresa quella dell’archetto (non imbottito, rivestito solo da un tessuto traspirante), è riciclata, denotando una grande attenzione nella cura dell’ambiente.

A tal proposito, il packaging delle Logitech G435 è stato realizzato con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile secondo lo standard FSC, mentre in generale il costruttore si è impegnato a compensare le emissioni di carbonio resesi necessarie per produrre ognuna delle unità acquistate che, di fatti, hanno meritato l’eloquente certificazione di impatto ambientale zero “Carbon Neutral“.

Attenzione all’ambiente a parte: l’interno delle cuffie Logitech G435 ospita driver al neodimio da 40 mm mentre l’esterno colloca, su ciascuna unità, due microfoni beamforming che, oltre a isolare e mettere in evidenza la voce rispetto ai suoni ambientali, rendono superflua l’installazione di un classico microfono con asticella. Sempre all’esterno, su un’unità è presente un comando per un’opzionale limitazione del volume mentre, su ambedue i padiglioni, coloro che soffrono di disabilità visive apprezzeranno senz’altro la presenza di indicatori di destra e sinistra in braille.

L’autonomia delle cuffie da gaming Logitech G435, una volta effettuata la ricarica via Type-C, si sostanzia in un massimo di 18 ore: la connessione, invece, avviene col Bluetooth verso smartphone e tablet, o col dongle USB verso consolle e computer, per sfruttare la tecnologia Wireless Lightspeed da 2.4 GHz. Sul piano distributivo, le cuffie da gaming Logitech G435 esordiranno sul mercato il 28 Settembre, ma già da oggi è possibile preordinarle, sullo store del marchio presso Amazon, al prezzo di 79.99.