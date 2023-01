Logitech annuncia le nuove webcam della serie Brio 300

Ascolta questo articolo

Dopo la serie Brio 500 lanciata a Settembre, il marchio svizzero Logitech ha annunciato una nuova serie di webcam, le Brio 300 che assolvono sia alle esigenze domestiche, col modello 300, che a quelle professionali, col modello 305.

Dal punto di vista del design, le webcam Logitech Brio 300 (65,63×53,1×45 mm per 74,6 grammi) hanno una forma conica e un otturatore che ruotando può coprire l’obiettivo per tutelare la privacy a fine giornata o a video chiamata conclusa. Le colorazioni sono tre, off white, rosa e grafite, con le prime due che varianti che usano il 48% plastica riciclata e la terza che sale al 62% nello stesso materiale. Gli imballaggi sono sempre da fonti controllate, come le foreste certificate FSC e, sempre in ottica ambientale, va considerato come, al pari degli altri prodotti Logitech, anche le nuove webcam siano certificate carbon neutral, per ridurre al minimo l’impronta di carbonio attraverso il ricorso a fonti di energia rinnovabili.

Le webcam Logitech Brio 300 da 2 megapixel assicurano una risoluzione sino al 1080p @30fps (partendo da 720p @30fps) e garantiscono un campo visivo di 70° che coglie bene il viso, ma non tutta la stanza. Vi sono (via RightLight2) la correzione automatica della luminosità, per adattarsi alle condizioni di luce più difficili e un contrasto dinamico elevato. Mediante applicazione Logi Tune è possibile adattare la webcam alle proprie esigenze ottenendo l’audio che si desidera e l’immagine che si vuole ottenere, magari modificando proprio la risoluzione.

Lato audio, le webcam Logitech Brio 300 includono un solo microfono, che promette la soppressione dei rumori di fondo, per videochiamate mondate dal relativo chiacchiericcio degli uffici, sebbene non sia stato precisato a quanto arrivi la cancellazione del rumore. La variante Logitech Brio 305 è uguale al modello 300, anche nella certificazione per l’uso con le piattaforme Microsoft Teams, Zoom, Meet, ma in più annovera il software Logitech Sync per la configurazione da remoto e la gestione degli aggiornamenti, in modo da ridurre le chiamate all’helpdesk.

Il collegamento al PC delle webcam Logitech Brio 300 avviene mediante plug and play attraverso un cavo USB Type-C da 1,5 metri. Il prezzo di vendita, su Amazon Italia, è di 84,99 euro.