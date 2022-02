LG presenta un nuovo monitor professionale UHD da 65 pollici

Dopo gli annunci dello scorso Dicembre, LG Electronics è tornato a occuparsi di display professionali mettendo in campo il nuovo monitor 65EP5G, nella gamma UltraFine OLED Pro, presto disponibile all’acquisto presso vari rivenditori e sull’e-commerce di Amazon a un prezzo ancora non precisato.

25SHIPSHIP25 adotta un pannello OLED in formato 16:9 da 65 pollici, risoluto in UHD (3840×2160 pixel), con angoli visuali pari a 178°, una luminosità che varia dai 200 (standard) ai 1.000 nits di picco, con un tempo di risposta, da grigio a grigio, pari a 1 ms, in modo da non lasciare strascichi nell’aggiornamento delle immagini. Caratterizzato da un elevato rapporto di contrasto e da neri profondi, la nuova periferica di output targata LG sfoggia un’estesa copertura (98.5%) dello spazio colore DCI-P3.

Per la calibrazione è disponibile il software proprietario LG SuperSign WB ma, in ogni caso, è garantito il supporto ai tradizionali programmi CalMAN e, in più, supporta i LUT 1D e 3D, dispositivi programmabili che agevolano nel selezionare i profili di calibrazione per i colori.

Certificato EyeSafe contro lo stress visivo in caso di uso prolungato, il monitor professionale LG 65EP5G è dotato, sul basso, di un pannello di controllo nel quale si possono scorgere il LED di stato, una manopola di selezione per la qualità dell’immagine e i tasti funzione che permettono d richiamare al volo i preset, che è possibile memorizzare, delle impostazioni scelte. Ancora, tra le funzioni che il dispositivo mette a disposizione dei professionisti, è possibile annoverare Mono/Blue-only, Vectorscope/Waveform, UMD (Under Monitor Display), EOTF (Electro-Optical Transfer Function), Color Spac e Color Temp, HDR/SDR Monitoring, Audio Level Meter, RGB Gain, Scan Option e molto altro.

Le porte, ovviamente, non mancano, anzi. Il monitor UltraFine OLED Pro 65EP5G di LG esibisce un paio di ingressi HDMI, la porta di sincronizzazione Genlock, una porta SFP+, quattro ingressi SDI, controlli IP e seriali.