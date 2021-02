LG presenta i QNED, la nuova frontiera dell’altissima definizione

Il CES 2021, una delle più importanti fiere per quanto riguarda il settore hi-tech e in particolare per la televisione si è da poco conclusa e LG si è presentata con una nuova tecnologia chiamata QNED che è sostanzialmente un’evoluzione della OLED, ma che consente di arrivare a decine di migliaia di sorgenti luminose per schermo, utilizzando anche diodi realizzati con composti non organici e quindi molto più precisi e duraturi. Il nome sta per Quantum Nano Cell è in entrata ci sono 86 pollici in 8K a dimostrare come la strada sia davvero molto interessante.

Nella tecnologia proposta da LG, i LED hanno una dimensione che va dai 100 ai 200 micrometri e con 30.000 sorgenti consente di avere circa 2.500 zone di controllo indipendenti con livelli di contrasto previsti di 1 milione a 1 per quanto riguarda la luminosità. L’unione di tecnologia Quantum Dot e NanoCell permette una fedeltà cromatica fino ad ora inarrivabile e di conseguenza una definizione assoluta, destinata a diventare standard e a rivoluzionare completamente il settore degli schermi in fascia alta.

Alte prestazioni e gaming con bassa latenza e glitch ridotto

Le caratteristiche dei nuovi televisori LG comprendono tra le altre una frequenza di refresh nella gamma 100-120 Hertz, con tecnologia proprietaria è una piattaforma per la Smart TV che si basa sul sistema operativo webOS. Nella gamma ci sono sia schermi 8k che Ultra HD, tutti ottimizzati anche per interfacciarsi con le consolle per il gaming di ultima generazione.

Per venire incontro alle esigenze del settore gaming, sempre più interessato a schermi in altissima definizione e a bassa latenza in grado di valorizzare i titoli di ultima uscita, LG ha deciso di introdurre anche un apposito panel dedicato all’ottimizzazione delle prestazioni per i giocatori, oltre che aggiungere filtri per la luce blu che, con un’esposizione sempre più prolungata, per molti sta diventando un problema da affrontare al più presto.

Sempre spinta dal settore gaming, LG ha ottimizzato i processori e le interfacce di connessione alle consolle, per permettergli di lavorare ad altissimo regime con una latenza ridotta ai minimi storici anche quando la quantità di punti da trattare è alta come nei video in 4K e nelle scene action più complicate, aiutando quindi a ridurre lo stress a carico degli occhi di chi gioca.