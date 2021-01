LG: nuovi dettagli sulle smart TV OLED e QNED del CES 2021

Nel corso del CES 2021, il brand sudcoreano LG ha prospettato gran parte delle prossime linee di smart TV previste per l’anno appena iniziato: nelle scorse ore, a completamento di quanto già reso noto, sono giunti maggiori dettagli sui modelli OLED, e sui quelli con tecnologia QNED.

Tra i modelli OLED, gli apripista saranno rappresentato dai modelli delle serie A1 e B1, sempre accomunati dal supporto a diversi standard HDR (es. Dolby Vision IQ) e dal sistema operativo portato alla release webOS 6.0: nel caso della serie A1, si tratterà di apparecchi con pannelli UHD da 48/55/65/77″, con un refresh rate, da 50/60 Hz che, al contrario di quanto possibile sulla serie B1 (100/120 Hz), non permetterà di rendere più fluide le immagini in movimento a 120 Hz attraverso l’interposizione di frame simulati (Motion Pro OLED).

Altro elemento di differenziazione tra le due serie di TV OLED A1 e B1 sarà rappresentato dalle porte HDMI: nel primo caso ve ne saranno 3, di tipo 2.0, con supporto verso la regolazione automatica della bassa latenza (ALLM) e il canale audio avanzato di ritorno (eARC) mentre, nel secondo, le porte HDMI presenti saranno di tipo 2.1, e gestiranno anche l’UHD a 120 Hz, il Variable Refresh Rate, il G-Sync e il FreeSync. Il processore chiamato ad animare le serie in questione, più obsoleto di quanto prospettato per le C1/G1/Z1, è il comunque affidabile Alpha 7 Gen 4 AI.

Sempre con WebOS 6.0, arriveranno anche diverse serie di smart TV con tecnologia QNED, cioè LCD con il ricorso migliorativo, via miniLED, sia al Quantum Dot che al NanoCell: in particolare, la serie QNED99 prevederà pannelli 8K nei tagli da 75, 86 e forse 65 pollici, gestiti dal chip Alpha 9 Gen4 AI Processor 8K con un refresh rate tra i 100 ed i 120 Hz. Presenti i principali standard HDR (compreso l’HGiG sviluppato per i giochi) e, in ambito sonoro, il Dolby Atmos, in questa serie di smart TV le porte HDMI 2.1 sono 4 e, oltre a beneficiare di varie funzioni (ALLM, VRR, eARC), supportano anche il ricorso ai flussi video UHD@120Hz e 8K@60Hz.

I QNED90, con pannelli UHD da 65/75/86″ cadenzati con un refresh rate da 100/120 Hz, vireranno sul meno evoluto processore ‘Alpha 7 Gen4 AI Processor 4K che, comunque, farà salve alcune funzioni migliorative, tra cui le versioni non pro di AI Sound e Ai Picture. Le porte HDMI 2.1, sul cui numero non v’è ancora chiarezza, consentiranno comunque il supporto verso le importanti funzionalità eARC, VRR e ALLM, oltre che il flusso video ovviamente non oltre l’UHD@120 Hz.