LG Gram 16: in campo l’ultrabook da 16 pollici più leggero al mondo

Giornata di grandi annunci hardware anche per quel che riguarda i portatili, con la sudcoreana LG che ha presentato in patria (via evento YouTube) il nuovo ultrabook LG Gram 16, entrato nel Guinness dei primati come il notebook da 16 pollici più leggero al mondo.

LG Gram 16, minimale nel design come da tradizione del brand, collega al corpo macchina, mediante una cerniera invisibile, un display che, pur da 16 pollici (un LCD WQXGA risoluto a 2560×1600 pixel secondo l’aspetto panoramico a 16:10 e col 99% di copertura dello spazio colore DCI-P3), e con tanto di webcam HD nel frontalino, complici le cornici ottimizzare, occupa spazio come uno da 15.6”.

La tastiera, retroilluminata, con tastierino numerico laterale e touchpad ingrandito del 55%, è inserita in uno chassis molto resistente (MIL-STD-810G) che ai lati esibisce diverse porte (jack da 3.5 mm, lettore di schede microSD, due USB 3.1 Type-A, altrettante USB 4 Type-C (Thunderbolt 4), ed una HDMI, senza trascurare l’implementazione di uno scanner per le impronte digitali, e di due speaker da 5W ottimizzati per il DTS: X Ultra.

L’interno dell’ultrabook LG Gram 16, fornito delle connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ax/6, ospita una batteria da 80 Wh che non impatta troppo su dimensioni e peso (356 x 244 x 16,8 mm, per 1.19 kg) e processori Intel Tiger Lake: il modello con chip i3 arriva con la scheda grafica integrata Intel UHD e la RAM di tipo LPDDR4x a 3733 MHz, mentre quelli con processori i5-1135G7 o Core i7-1165G7 usufruiscono della più performante GPU integrata Intel Iris Xe, oltre che della RAM LPDDR4x a 4266 MHz. In tema di allestimenti mnemonici, la RAM prevista per l’LG Gram 16 va da 8 a 16 GB, mentre lo storage, SSD M.2 NVMe, oscilla da 256 GB a 1 TB, con espansione via slot addizionale.

Concepito nelle nuance bianco Snow White, argento Quartz Silver, e nero Obsidian Black, LG Gram 16 è già acquistabile in Sud Corea a 2.900.000 won (pressappoco 2.170 euro) e, probabilmente al prossimo CES 2021, potrebbe essere corredato anche della relativa prezzistica per un eventuale lancio globale.