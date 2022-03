LG esordisce nei Chromebook con il modello 11TC50Q

Lo scorso Ottobre, nel database dell’ente certificatore Bluetooth SIG emersero dei riferimenti al fatto che il colosso sudcoreano LG avrebbe tentato il ritorno nel segmento dei computer implementati con ChromeOS, dopo l’infelice tentativo del 2014, quando venne realizzato l’all-in-one Chromebase che, complice qualche scelta hardware infelice (soli 16 Gb di storage, due delle 4 USB venivano usate per mouse e tastiera), faticò non poco nel confrontarsi con i device Windows e macOS.

Il riferimento in questione riguardava, in questo caso, la realizzazione di un Chromebook di cui si attendeva il lancio, che poi non c’è stato, alla scorsa edizione del CES 2022: alla fine, da Seoul si sono decisi e, nelle scorse ore, hanno ufficializzato il Chromebook LG 11TC50Q, per ora disponibile nel mercato interno, nella sola livrea nera, al prezzo di 690mila won (pari a pressappoco 512 euro al cambio attuale).

Il nuovo Chromebook LG 11TC50Q ha uno chassis (291x204x21 mm) leggero, dal peso di appena 1.44 chilogrammi, facile da trasportare grazie a una maniglia, e gode della certificazione IP41, che assicura la resistenza a corpi solidi da 1 mm di diametro ed alle gocce d’acqua (con un’impermeabilità, quindi, alquanto limitata). Lungo il corpo macchina si trovano varie porte, tra cui USB Type-A 3.2 1a gen (due) e Type-C 3.2 1a gen (due), oltre a un jack da 3.5 mm e a un lettore di microSD per le schedine con cui espandere lo storage.

Spalancato, il terminale propone un display LCD da 11.6 pollici, risoluto in HD (ovvero a 1366 × 768 pixel), con una cerniera a 360° che ne consente la rotazione completa tal da usare il device come tablet, e il supporto al touch (nel materiale promozionale è visibile l’uso anche in tandem con un pennino, quantunque non venga precisato se si tratti di una stilo capacitiva o di una penna attiva con riconoscimento della pressione).

Per le lezioni online, stante la destinazione d’uso del prodotto per gli studenti, il costruttore ha messo a disposizione una webcam frontale da 1 megapixel e una posteriore da 5 megapixel, rivaleggiando con il Chromebook Flip C214 di Asus che, però, sul retro dichiarava anche una messa a fuoco automatica. Lato audio, nel Chromebook LG 11TC50Q l’output sonoro è affidato a speaker stereo da 2W.

Un processore della famiglia Jasper Lake, il quadcore (da 1.1 a 2.8 GHz in Turbo Boost) Celeron N5100 di Intel, realizzato a 10 nanometri e messo in coppia con la iGPU Intel UHD Graphics (da 800 MHz massimi), anima l’hardware del Chromebook LG 11TC50Q avvalendosi di una RAM (DDR4 2933 MHz) pari a 4 GB e di uno storage (espandibile, eMMC) dimensionato a 64 GB.

Chiude il quadro tecnico del primo LG Chromebook, ovviamente gestito dal ChromeOS di Google, la batteria, da 44.5 Wh, caricabile rapidamente a 45W, e le connettività senza fili, sostanziate nel Wi-Fi 6 e nel Bluetooth 5.1.