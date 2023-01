LG anticipa le smart TV e le soundbar previste per il CES 2023

Ascolta questo articolo

LG, rivale storico della connazionale Samsung, in vista del CES 2023 ha anticipato alcune delle sue novità in ambito smart tv OLED e soundbar, con ulteriori dettagli che verranno fornito nel corso della kermesse di Las Vegas in partenza dal prossimo 5 Gennaio.

Partendo dalle smart TV, queste ultime sono rappresentate dalle serie A3 (48 e 77 pollici), B3 (55 e 77 pollici), C3 (42 a 83 pollici), G3 (55 a 97 pollici) e Z3 (77 a 88 pollici). I modelli inseriti in queste smart tv hanno diversi punti in comune come le interfacce HDMI 2.1 con supporto al 4K120, diverse funzionalità dell’HDMI 2.1a (es. il Quick Media Switching VRR che evita le schermate nere nel passaggio dal contenuto riprodotto da una sorgente a quello attinto da un’altra fonte), e l’attenzione al gaming (G-Sync di NVIDIA e Free Sync Premium di AMD, VRR), col coinvolgimento assicurato dall’implementazione lato video di Dolby Vision ed HDR10 e lato audio del Dolby Atmos.

Lato software, vi è il sistema operativo webOS con un elevato grado di personalizzazione. Servizi e contenuti più utilizzati, raggruppati in categorie (Home Office, Gaming, Musica e Sport), sono offerti in rapido accesso via apposite Quick Cards. La funzione AI Concierge, invece, offrirà un assortimento di contenuti di tendenza da esplorare, mescolati a contenuti proposti sulla base delle passate ricerche e utilizzi.

Le serie di punta, ovvero le Z3, G3 e C3 OLED evo, monteranno il nuovo processore α9 AI Gen6. Grazie a quest’ultimo, lato immagine opererà l’AI Picture Pro che rivelerà più dettagli e profondità in ogni fotogramma migliorando la mappatura dei toni dinamica e la chiarezza delle immagini. La medesima tecnologia, analizzate le immagini, per un HDR più realistico riconoscerà e ne migliorerà gli elementi più importanti, come i volti delle persone. Lato audio, il processore succitato avallerà la tecnologia Ai Sound Pro, che trarrà dagli altoparlanti delle TV un suono surround virtuale a 9.1.2 canali.

Tra le serie di vertice della nuova infornata di OLED TV LG, la G3 OLED evo 2023 avrà un One Wall Design che eviterà la presenza di spazi visibili nei modelli montati a parete. La tecnologia Brightness Booster Max userà gli algoritmi per aumentare la luminosità del 70% e una tecnologia di controllo della luminosità che opererà pixel per pixel per immagini ultra nitide.

Passando alle soundbar, LG ha anticipato che i suoi nuovi prodotti audio avranno un’interfaccia Home Dashboard rivisitata per gestirne le impostazioni e condividere la modalità audio con le TV compatibili, alle quali si potranno collegare in wireless mediante la funzione WOWCAST (via dongle). Inoltre, vi sarà l’esordio del primo modello con un ulteriore trasduttore centrale (Triple Up-Firing Speaker) rivolto verso l’alto con lo scopo di conferire più spazio al canale centrale. Non mancheranno gli ingressi HDMI, 2.1 con l’eARC, l’ALLM, il VRR e i segnali UltraHD @ 120 Hz. Il supporto a Tidal (anche in merito ai brani MQA) e Spotify è garantito.

Le serie SC9 (installabile a parete o su ripiano, da 400W di potenza, 3.1.3 canali, calibrata da Meridian, con certificazione DTS:X, IMAX Enhanced e supporto verso AirPlay 2, Alexa e Assistant) e SE6 (evoluzione del modello Eclair, 100W, 3 canali), supporteranno il DTS, il Dolby Atmos e “per un’esperienza audio multi-surround coinvolgente” l’IMAX X-powered. Non mancheranno la calibrazione (AI Room) in base alle caratteristiche della stanza o del contenuto riprodotto (AI Sound Pro). La tecnologia Triple Level Spatial Sound, sostanziata in Triple Sound Optimizer e Smart Up-mixer, trasformerà in un surround multi-canale un suono a soli due canali migliorando la resa anche con “sorgenti poco adatte“. L’esordio della funzione WOW Orchestra, che fa interagire gli altoparlanti delle soundbar con quelle delle TV, amplierà il palcoscenico sonoro assicurando una miglior collocazione spaziale dei suoni. La serie S77 ad altezza ridotta è una soundbar slim da 400W a 3.1.3 canali con ingressi HRMI 2.1, ottimizzazioni Meridian, DTS:X e Dolby Atmos.