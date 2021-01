Lenovo Yoga Slim 7i Pro: ufficiale al CES 2021, ora con display OLED

Dopo i comunicati di qualche giorno fa, proseguono gli annunci di laptop in casa Lenovo, col brand cinese che ha inaugurato la vigilia del CES 2021 con l’arrivo degli schermi OLED nella serie Yoga, a favore di chi apprezza i colori saturi, i neri più profondi, i contrasti maggiorati, e una potenziale riduzione dell’emissione di luce blu sino al 70%: tutto ciò è riscontrabile nel nuovo Yoga Slim 7i Pro, che presto sarà certificato Intel Evo (risvegli rapidi, lunga autonomia, connessioni all’ultimo grido, sicurezza top).

Lenovo Yoga Slim 7i Pro (31 x 22 x 1,78 cm, per 145 grammi) si attiva automaticamente all’apertura della cover, con la webcam HD con infrarossi (Windows Hello) che assicura un’autenticazione immediata, mentre i due microfoni d’accompagnamento possono essere usati anche per inoltrare i comandi vocali verso Alexa.

Onde assicurare un’ampia superficie a scopo lavorativo, è stato preferito il rapporto panoramico a 16:10 per il pannello OLED, di provenienza Samsung, da 14 pollici risoluto in 2K (2880×1800 pixel), ottimo anche per i grafici stanti gli alti valori riscontrati sulla scala DCI-P3 (100%) e sRGB (125%): i 90 Hz di refresh rate non impattano troppo sull’autonomia, cui bada una batteria da 61 WHr, e assicurano una buona fluidità anche in ottica gaming, laddove per la fruizione filmica intervengono i gratificanti Dolby Vision e HDR. Ovviamente, nell’ambito di un coinvolgimento multimediale è molto importante anche l’aspetto audio, sul quale il Lenovo Yoga Slim 7i Pro interviene con speaker stereo curati da Harman e predisposti al Dolby Atmos.

Attenzionato da un sistema di raffreddamento intelligente, il Lenovo Yoga Slim 7i Pro fa ricorso a processori Intel di 11a generazione, coadiuvati naturalmente da schede grafiche integrate Intel Xe, anche se chi necessiterà di maggior potenza di calcolo potrà ricorrere all’opzione per la GPU dedicata GeForce MX 450. In termini di memorie, le configurazioni oscillano tra gli 8 e i 16 GB di RAM, mentre lo storage SSD M.2 PCIe può spingersi sino a 1TB.

Il parterre di porte I/O in dotazione è notevole, con 1 combo jack da 3.5mm, una USB 3.2 Type-A di prima generazione, e due USB 4.0 Type-C che, al Power Delivery 3.0, associano anche il Display Port 1.4 (per collegare uno schermo esterno) e il Thunderbolt 4 (per connettere una eGPU nel caso sia il modello con grafica integrata). Completano la scheda tecnica del Lenovo Yoga Slim 7i Pro le connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ax/6.