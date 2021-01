CES 2021: di scena i notebook (anche mini) e i display professionali di Lenovo

In vista del CES 2021, come DELL, anche la cinese Lenovo ha schierato gran parte del suo hardware informatico previsto quanto meno per il primo trimestre del nuovo anno, favorendo soluzioni portable, professionali, spesso sempre connesse (via SIM), con la possibilità di trasformare il device in uno smart display Echo Show, per l’intrattenimento (Amazon Music) o la gestione della domotica casalinga, attraverso la Show Mode con supporto ai comandi vocali di Alexa.

Lenovo IdeaPad 5G ha un telaio sottile (14.9 mm) e leggero 1,2 kg, nella colorazione Light Silver, che reca il 90% di screen-to-body al luminoso (300 nits) display FullHD da 14 pollici, sormontato da una webcam HD con infrarossi per l’autenticazione Windows Hello: coinvolgente multimedialmente grazie al Dolby Audio in appoggio agli speaker, capace di risvegliarsi all’istante (Instant On) e di restare aggiornato anche in background (Modern Stand-by), il notebook in questione include il processore Qualcomm SC8180X/SC8180XP e la GPU Qualcomm Adreno 680, senza bisogno di una ventola (design fanless), con il supporto mnemonico, nella variante 4G e 5G (sub-6, grazie al modem Snapdragon X55), che prevede non oltre 8 GB di RAM (LPDDR4X) e un massimo di 512 GB come archiviazione SSD PCIe. Lato autonomia, sostanziata in 20 ore, giunge in soccorso la batteria, da 51 WHr, caricabile rapidamente (Rapid Charge Express) via USB Type-C.

Il Lenovo IdeaPad 5i Pro e il Lenovo IdeaPad 5 Pro, capaci di smaltire il calore mediante l’Intelligent Cooling e di preservare l’autonomia grazie al programma Mirametrix Glance (interruzione di una riproduzione video se ci si allontana dallo schermo), compiono un notevole balzo prestazionale rispetto al modello Qualcomm based.

Nell’Ideapad 5i Pro, si tratta di un laptop mosso dai processori Intel di 11a generazione, oltre che dalla GPU dedicata Nvidia MX450, che va in appoggio di display panoramici (16:10) da 14 (2.5 K a 400 nits e 90 Hz) o 16 pollici (2.5 K a 350 nits e 120 Hz), con le memorie che prevedono un’espandibilità massima a 16 GB di RAM (DDR4) e a 1 TB di storage a stato solido PCIe M.2. In ambedue i formati di polliciaggio, è presente una batteria generosa con carica rapida (56,5 Wh con Rapid Charge Boost nel 14”, 75 Wh con Rapid Charge Express nel 16”), anche se solo il modello più grande beneficia anche della porta Thunderbolt 4.

Passando ai Lenovo IdeaPad 5 Pro motorizzati dalla nuova generazione dei processori AMD Ryzen Mobile, e attrezzati con 1 TB massino di SSD PCIe M.2, il modello più piccolo, inclusivo di una batteria da 56,5 Wh con Rapid Charge Boost, e di massimo 16 GB di RAM (DDR4), vanta uno schermo ( 16:10) da 14 pollici risoluto in 2.8K, molto luminoso (400 nits) e adatto al gaming (90 Hz), supportato dalla GPU Nvidia MX450, mentre il modello da 16 pollici (a 16:10) risoluto in 2.5K (350 nits e 120 Hz), attrezzato con una batteria da 75 WHr (Rapid Charge Express) e con massimo 32 GB di RAM (DDR4), trae appoggio alle elaborazioni grafiche (anche) dalla nuova generazione della GPU Nvidia RTX.

Senz’altro il massimo della versatilità tocca in dote al tablet Android based Lenovo Tab P11, con chassis in alluminio dual tone nelle nuance Platinum Grey o Slate Grey: ha un display LCD IPS da 11 pollici, visibile anche all’aperto (400 nits), ottimamente risoluto (2K), ma non stressante per chi occhi (Eye Care contro la luce blu, secondo la certificazione TÜV Rheinland), sormontato da una webcam da 8 megapixel che, durante le riunioni, può sfocare lo sfondo in ottica privacy. Adatto all’intrattenimento familiare (Kids Space), col sottofondo audio gratificato dal Dolby Atmos, può essere adatto anche alla produttività, grazie al processore Snapdragon 662 coadiuvato nel multitasking da 6 GB di RAM, collegandovi l’opzionale Keyboard Pack con tastiera, e/o usando la Precision Pen 2 proprietaria (60 mAh di batteria caricabile via Type-C) per prendere appunti, senza mai preoccuparsi (quanto meno per 15 ore) dell’autonomia.

Qualora fosse la riduzione degli ingombri l’esigenza principale, l’utente potrà convergere sull’elegante (nelle colorazioni Moon White e Cloud Gray) all-in-one Lenovo AIO 7: quest’ultimo vanta un display IPS da 27 pollici in 4K che può essere ruotato verticalmente, per leggere i testi o effettuare delle videochiamate a mezzobusto attraverso la webcam da 5 megapixel. Mosso da un set elaborativo ottimo per la produttività, stante l’adozione del chip AMD Ryzen 7 4800H e della scheda grafica dedicata GeForce RTX 2060 di Nvidia, il terminale in questione si presta anche alla gratifica multimediale, in virtù degli speaker frontali Harman Kardon ottimizzati JBL.

Frutto di una collaborazione con NEC Corporation, i veri gioiellini del nuovo assortimento Lenovo, comprensivo anche degli immersivi (cornici da 7.1 mm) monitor L24i-30 e L27e-30 con risoluzione FullHD, 75 Hz di refresh rate e AMD Free Sync in ottica gaming, sono senza alcun dubbio i device Lavie.

In assetto normale, il convertibile Lavie Mini sembra un leggerissimo (576 grammi) netbook con display sensibile al tocco, da 8 pollici, risoluto a 1.920 x 1.200 pixel (WUXGA), animato da chip Intel di 11a gen con ovvia GPU integrata Iris Xe, 16 GB di RAM (LPDDR4) e massimo 1 TB di SSD. Tuttavia, ripiegando sul retro la tastierina retroilluminata, è possibile agganciarvi ai lati, in stile Nintendo Switch, due Gaming Controller, e giocare ai titoli di Stadia, connessi al web via Wi-Fi 6, confortati da diverse ore di uso (26 Wh di batteria). Il Lavie Pro Mobile è un portatile molto autonomo (fino a 10 ore), ultraleggero (889 grammi), grazie al telaio in lega di litio/magnesio, che integra, attraverso una cerniera a 180°, un display da 13.3 pollici dietro il quale opera un processore Intel Core i7 11a gen (in coppia con GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM e storage SSD) mentre, di rimpetto, è possibile apprezzare una comoda (1.5 mm di corsa dei tasti) keyboard.