Lenovo TWS HT10 Pro: ufficiali gli auricolari low cost con Dual EQ

A poco più di un mese dal varo del suo ultimo smartwatch salutistico, Ego, la cinese Lenovo ha ufficializzato un nuovo device wearable, questa volta destinato all’ascolto musicale, in veste di auricolari senza fili Lenovo TWS HT10 Pro, degni successori del modello standard messo in campo nel corso dell’anno passato.

Impermeabili (IPX5), e comodi da indossare (4.5 grammi), gli auricolari Lenovo TWS HT10 Pro integrano – all’interno dello chassis nero – un processore Qualcomm, il QCC3020, utilizzatissimo nel settore in quanto poco energivoro ed altamente efficientato, capace di garantire il supporto alla connettività senza fili Bluetooth 5.0 (con codec aptX), e il pairing sino a 20 metri con una fonte audio (ad. es. lo smartphone).

Dal punto di vista dell’autonomia, le microbatterie (60 mAh, apportatrici di 8 ore di playing musicale) inserite nelle due gemme e quella (800 mAh) della custodia di ricarica (omaggiata di 4 LED anteriori per certificare l’avanzamento della fase di rabbocco energetico) permettono di ottenere un’autonomia di 200 ore in stand-by, tradotta in più realistiche 48 ore – due giorni – di operatività complessiva.

La qualità sonora, di tipo stereofonico, non è stata sacrificata sull’altare della lunga utilizzabilità, anzi. Negli auricolari Lenovo TWS HT10 Pro è stata contemplata la tecnologia Dual EQ, basata sulla memorizzazione di preset di frequenze che, previa pressione di un pulsante, permette di passare dalla modalità “Pure Music”, caratterizzata da un suono cristallino ben indicato per la musica pop e leggera, a quella “Extra Bass” che eroga bassi martellanti, ottimi quando magari si rende necessario tenere il ritmo in palestra o durante un allenamento.

Nello specifico, quindi, sarà come avere due prodotti differenti in uno solo, per giunta economico e di fascia entry level: in più, un ulteriore boost qualitativo è offerto dalla tecnologia di riduzione del rumore (noise reduction).

Gli auricolari Lenovo TWS HT10 Pro, con doppio microfono per gestire anche le chiamate o l’interazione con gli assistenti virtuali (es. Siri), sono già disponibili all’acquisto, partendo dal mercato indiano, ove sono proposti al prezzo di 4.499 rupie (all’incirca 58 euro), ma sono attesi anche in Italia tramite gli importatori, stante la pubblicazione della pagina ad essi dedicati da parte di Gearbest.